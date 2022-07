Ecco chi è la più grande nemica di Kate Middleton. E non è Meghan Markle

By

Molti pensano che la peggior nemica di Kate Middleton sia Meghan Markle e invece non è così. C’è un’altra persona che non riesce a sopportare

Kate Middleton e Meghan Markle avrebbero potuto essere delle grandi alleate, almeno questa era l’intenzione iniziale. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, le due duchesse avrebbero legato tantissimo quando l’ex attrice statunitense arrivò nella Royal Family. Era il 2016, soltanto sei anni fa, anche se sembra che siano passati secoli da quel momento.

Le due amiche sono diventate grandi nemiche e rivali quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Da quel momento, pare che le due donne si siano a stento rivolte la parola negli anni successivi. Anche in occasione del Giubileo di Platino sono rimaste molto lontane. Eppure la peggior nemica di Kate Middleton all’interno della Royal Family non è l’ex stella di Hollywood. Scopriamo insieme di chi si tratta.

È Eugenie di York la vera antagonista di Kate Middleton

Al contrario di quanto si possa pensare, non è Meghan Markle la peggior nemica di Kate Middleton all’interno della Royal Family. Pare che tra le due donne ci sia stato un recente scontro, eppure è Eugenie di York la persona con la quale la Duchessa di Cambridge non riesce proprio ad andare d’accordo. Alcune indiscrezioni parlano di rapporti gelidi tra le due donne, confermati da una foto scattata durante il Giubileo di Platino.

I tabloid inglesi trattano l’argomento da anni. Sembra che la futura regina d’Inghilterra, nonostante sia considerata una delle persone più decisive all’interno della Royal Family, non abbia una grossa stima della figlia di Sarah Ferguson. Eugenie di York avrebbe tagliato di proposito Kate dalla foto pubblicata su Instagram durante le celebrazioni in onore della Regina Elisabetta, peggiorando dei rapporti già abbastanza complicati con la moglie di William.

Lo ha fatto di proposito o è soltanto un taglio effettuato dal social per questioni di impaginazione? La Duchessa di Cambridge non avrebbe preso bene questo gesto ma la verità potrebbe essere molto semplice: Eugenie non sopporta Kate e questa avversione, secondo quanto riportato da Express, sarebbe dovuta al tentativo della Middleton di oscurare Sarah Ferguson e sua figlia.