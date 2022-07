Uomini e Donne, si riparte: quattro tronisti bomba, ecco chi sono

Uomini e Donne anticipazioni: quattro tronisti bomba, nuovi corteggiatori, date delle prime registrazioni e prima puntata. Ecco le novità.

E’ già ufficialmente partito il countdown per la nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda a settembre. La prima puntata potrebbe essere trasmessa già il 12 settembre, giorno in cui dovrebbe anche ufficialmente partire il Grande Fratello vip 7. Qualora, tuttavia, non dovesse essere così, il dating show di canale 5 comincerà a fare compagnia ai telespettatori dal 19 settembre.

L’immancabile padrona di casa sarà come sempre Maria De Filippi, ma le novità non cambieranno sia per quanto riguarda i tronisti che il parterre delle dame e dei cavalieri del trono over.

Uomini e Donne anticipazioni: quattro tronisti e volti nuovi nel trono over

Squadra che vince non si cambia e, così, gli opinionisti saranno come sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari. Al loro fianco, salvo sorprese, dovrebbe esserci ancora anche Tinì Cansino che, nella scorsa stagione, è stata assente per diverse puntate. La grande novità riguarderà i tronisti. Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina “Uominiedonneclassicoeover“, a settembre, sul trono, potrebbero esserci quattro tronisti non famosi anche se uno dei quattro potrebbe essere già un volto noto al pubblico.

“È possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a (ex corteggiatore o corteggiatrice)…”. Chi potrebbe essere il tronista già conosciuto dal pubblico? I rumors puntano tutto su Lilli Pugliese, non scelta di Luca Salatino, Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri che, con la storia con Valeria Cardone, da giorni, è al centro del gossip e Andrea Della Cioppa, non scelta di Veronica Rimondi che gli ha preferito Matteo Farnea.

Non è escluso, tuttavia, che il tronista noto arrivi da un altro reality come il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi. Nel primo caso, i nomi che sono circolati sono quelli di Antonio Medugno, ma anche di una delle sorelle Selassiè. Se difficilmente sul trono potrebbe sedersi Lulù che, pur essendo single, non nega di provare ancora dei forti sentimenti per l’ex Manuel Bortuzzo, non è da escludere che una tra Jessica e Clarissa possa accettare la corte di Maria De Filippi.

In quest’ultimo caso, tuttavia, ci sarebbe l’incognita Tale e Quale show 2022 a cui le sorelle Selassiè dovrebbero partecipare come unico concorrente. La De Filippi potrebbe così puntare su un volto nuovo, pulito, ma che ha conquistato tutti durante l’Isola dei Famosi 2022 come Alessandro Iannoni il quale, tuttavia, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha spiegato di non essere interessato.

Per quanto riguarda il trono over, dovrebbe tornare Gemma Galgani che ha ritrovato il sorriso accanto ad una persona speciale, ma anche Ida Platano e Armando Incarnato. Spazio, poi, a volti nuovi che cercano l’amore.

Quando cominceranno, dunque, le registrazioni della nuova stagione? Secondo Lorenzo Pugnaloni di “Uominiedonneclassicoeover”, le prime registrazioni potrebbero esserci o il 24/25 agosto o al massimo il 29/30 agosto.