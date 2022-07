Matteo Ranieri e Valeria in crisi? L’ex Uomini e Donne dà una lezione a tutti

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono in crisi? L’ex di Uomini e Donne ha rotto il silenzio ed ha dato una lezione a tutti quanti.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno da qualche mese terminato l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne dove hanno provato a costruire una relazione al di fuori del programma. Le cose però non sembrerebbero essere andate per il verso giusto, in quanto da tempo ormai non appaiono più insieme e lui è partito senza di lei per un viaggio di lavoro.

Tant’è che in rete sono diventate sempre più forti ed insistenti le voci di una possibile crisi di coppia. Matteo e Valeria non hanno commentato il gossip che li riguarda, ma l’ex corteggiatrice di lui, Federica Aversano, sì ed ha dato una lezione tutti.

Federica Aversano commenta il gossip su Matteo Ranieri e Valeria Cardone

Federica Aversano ha deciso di rispondere sui social alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori e tra una domanda e l’altra è ovviamente capitata una domanda su Matteo e Valeria, in cui le si chiedeva se fosse contenta su come stessero andando le cose tra loro visto che non sembra stiano attraverso un bel periodo dopo Uomini e Donne, dove di recente l’opinionista Gianni Sperti ha lanciato una frecciata a Gemma Galgani.

La risposta dell’ex corteggiatrice non è tardata ad arrivare ed ha dichiarato di non essere affatto contenta, come in molti immaginano, di come stiano andando le cose tra loro, anzi. Federica Aversano è dispiaciuta per Matteo Ranieri in quanto sperava, nonostante tutto, che Valeria Cardone potesse essere la persona perfetta lui dando una lezione di vita a tutti i fan che pensavano fosse contenta di ciò. Invece in rete non si mormora altro di una possibile crisi tra loro. Crisi che non hanno mai smentito o confermato, preferendo il silenzio di fronte al gossip.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono in crisi dopo Uomini e Donne oppure no? Per avere questa risposta non ci resta che attendere ulteriori notizie dai diretti interessati che almeno per il momento sembrerebbero non avere alcuna intenzione di voler rivelare come stanno andando le cose dopo la fine del percorso al Trono Classico.