Gianni Sperti, vacanza da incubo: frecciatina a Gemma, la replica da Oscar

Gianni Sperti ha vissuto una vera e propria vacanza da incubo, dove tra una confessione e l’altra non è mancata la frecciata a Gemma Galgani, storica protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Gianni Sperti dopo la fine di Uomini e Donne, aveva deciso di trascorrere un periodo di relax al Cairo, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato in quanto l’opinionista di Maria De Filippi ha vissuto una vera e propria vacanza da incubo.

Gianni, infatti, una volta sceso dall’aereo che lo ha trasportato dall’Italia non ha trovato le sue valigie ed è rimasto per 5 giorni senza nulla da indossare o altre cose utili per le sue giornate. Sperti ha provato più volte a contattare l’assistenza, ma questi non sapevano minimamente dove si potesse trovare il suo bagaglio e così ha scelto di recarsi nuovamente in aeroporto dove, dopo aver avuto un permesso speciale per poter visitare il deposito, ha ritrovato la sua valigia.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma tra una disavventura e l’altra, Gianni Sperti ha lanciato una frecciata a Gemma Galgani e la reazione di lei non è tardata ad arrivata.

Gemma Galgani replica alla provocazione di Gianni Sperti: la risposta è da applausi

Gianni Sperti, dopo aver ritrovato le sue valige, ha deciso di tornare a godersi la meritata vacanza ed è andato a visitare un museo in cui il tema principale era l’arte egiziana. Ovviamente non potevano mancare le mummie e la sua mente è andata subito a Gemma Galgani, che dopo aver ritrovato la felicità ha ricevuto una batosta da Gemma Galgani.

“Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana” ha scritto l’opinionista nelle Instagram Stories. “Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie, ma non era consentito fotografarle” ha poi proseguito. “E’ stato impossibile non pensare a lei. Scusami Gemma Galgani” ha poi concluso e, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è tardata ad arrivare l’epica risposta di lei.

“La tua unica fortuna è che l’unica vera mummia può essere fotografata anche a meno strada!” ha risposto ironica la dama del Trono Over, con un’insolita ironia che l’ha resa senza alcun dubbio vincente in questo botta e risposta social.