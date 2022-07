Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci non delude: è ufficiale

Il nuovo palinsesto televisivo è in via di programmazione per la stagione autunnale: tutto deve essere pronto! Un format storico come Ballando con le Stelle non può sbagliare, soprattutto Milly Carlucci, è sempre più agguerrita.

Stringere i denti ed andare dritti al punto è una delle attività che meglio riescono a Milly Carlucci. La nota conduttrice di Ballando con le Stelle è conscia della competitività che sussiste tra i format televisivi, quindi aspira al meglio, oltre che ad avere i personaggi che lei stessa ammira. Così, tra le novità, salta fuori proprio quest’ultima che allieta i fan e li invoglia ancora di più a seguire il programma.

Spettacolo, messe in onda, e un cast da urlo: c’è tanto da preparare! Cosa bolle in pentola a Ballando con le Stelle? Ebbene, si è parlato di diversi cambiamenti, i quali non sempre vengono vissuti con facilità dal pubblico, il diretto consumatore del prodotto pronto e impacchettato.

Dietro c’è un esorbitante lavoro da fare per rendere tutto “entusiasmante”, e Milly Carlucci ne è consapevole, infatti neanche questa volta sbaglia. Ecco la novità che i fan non possono perdersi.

Milly Carlucci: Ballando con le stelle sarà un successo!

Tra le novità, si è parlato di diversi argomenti. Come accennato sopra, anche i concorrenti sono un ingrediente fondamentale: creano molto interesse! Infatti, la notizia di un nome nel cast ha entusiasmato tutti, dimostrando ancora una volta il fascino degli aspiranti ballerini, e della bravura di Milly Carlucci nello sceglierli al momento giusto. Anche oggi si parlerà di protagonisti, ma quelli di un altro ruolo.

Si è parlato di addii ed uscite di scena, ma alla fine i grandi restano in gioco! Roberta Bruzzone è un nome che non passa inosservato, il quale però era davvero in bilico nell’andare via, ma è stata confermata, e con lei anche tutti gli altri!

Ad informarci degli eventi è proprio il tweet di Andrea Conti che non perde occasione per condividere le news, e tenere i fan aggiornati di tutto. La giuria confermata per intero è una gioia per i fan che da sempre hanno apprezzato coloro i quali hanno questo ruolo.

Soprattutto dopo la perdita di un professionista storico del format, e anche dopo l’assenza dolorosa di Raimondo Todaro. Insomma, ci sono spesso cambiamenti, l’importante è saperli gestire come fa Milly!