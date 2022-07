Test: dimmi cosa noti per primo e scopri il tuo lato oscuro

Cosa noti per primo? La risposta al test rivela il tuo lato oscuro

Oggi ti mettiamo di fronte ad un test visivo. Tendiamo sempre a dare il nostro meglio in ogni tipo di contesto e sfida, ma talvolta non vorremmo fare ciò.

Esistono persone che tendono a mostrare il loro lato oscuro per fare paura o trovare riparo o chi invece non immagina nemmeno di averlo.

Ognuno di noi cela un lato più profondo, difficile da affrontare o ammettere. Piuttosto di mostrare questa parte, molte persone evitano proprio di pensarci.

Oggi, però, non hai possibilità di scampo. Scopriamo come scoprire il nostro lato oscuro

Test del lato oscuro: dimmi cosa noti per primo e scopri la tua personalità

In questo test del lato oscuro ti chiediamo di osservare l’immagine qui sotto. La prima figura che noterai, rivela la tua parte più tenebrosa. Leggi poi l’opzione corrispondente alla tua risposta.

1) Serpente

Sei una persona poco paziente, soprattutto per quello che riguarda gli ordini. Odi che qualcuno ti dica cosa devi fare e come devi comportarti.

Per quanto riguarda l’amore, sei molto scettico. Invece credi molto nell’amicizia. Hai un carattere difficile, ma chi ti conosce ti adora per il fatto che sei molto lucido quando devi dare un parere o consiglio.

L’unica problematica è che non utilizzi mezzi termini, non hai filtri. Preferisci dire una brutta verità, piuttosto di una bella bugia. Secondo te è meglio far soffrire ma poi capire, piuttosto che evitare la realtà dei fatto.

Occhio, però, perché alcune parole possono ferire tanto e rimanere impresse nella mente per molto tempo. Il fatto è che te odi l’ipocrisia e le falsità.

2) Teschio

Sei una persona espressiva, chiara e generosa. La cosa più importante della tua vita è la famiglia. Potresti fare di tutto per la loro felicità.

Il tuo difetto più grande è che non riesci proprio a dire di no. Per te è difficile, ma serve rispondere così sennò finirai per perdere te stesso.

Sai anche, però, farti portare rispetto.

Dai più di quello che hai e non vuoi niente in cambio. Perdoni fin troppo facilmente e per voi non esiste il rancore. Con tutta questa bontà rischi che la gente si approfitti di te. Buono sì, ma fesso no!