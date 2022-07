Grande Fratello Vip 7, brutti colpi per Signorini: i no che fanno male

Con il Grande Fratello Vip 7 arrivano brutti colpi per Alfonso Signorini! Arrivano ben 3 no che fanno male: loro non ci saranno nel cast!

La macchina del Grande Fratello Vip è a lavoro per poter realizzare la nuova edizione che farà il suo debutto in grande stile su canale 5 a partire dal 12 settembre.

Il cast non è ancora stato scelto del tutto e sul web piovono indiscrezioni come se non ci fosse un domani in merito ai personaggi che sarebbero stati scelti dalla produzione per quest’anno. Purtroppo però ben tre potenziali vipponi che sono stati chiamati da Alfonso Signorini, dopo averne parlato a lungo, hanno deciso di declinare la gentile offerta ricevuta e di concentrarsi su altri aspetti.

Per questo motivo per Alfonso Signorini è arrivata una brutta batosta al Grande Fratello Vip in quanto i vipponi ad aver rifiutato sono nomi bomba che avrebbero acceso la casa più spiata d’Italia.

Brutto colpo per Alfonso Signorini: tre vipponi dicono no al Grande Fratello Vip

Per Alfonso Signorini è arrivato un brutto colpo per la settima edizione del GF Vip, dove in rete è stato pubblicato il possibile cast scelto dagli autori, in quanto tre vipponi hanno deciso di declinare l’offerta ricevuta, ma chi sono loro?

Il primo purtroppo a non aver trovato un accordo, è stato Federico Fashion Style. Il suo nome è stato uno dei primi ad essere trapelati in rete, ma Tv Blog (che ha sempre rivelato notizie che si sono poi dimostrate essere vere) ha smentito la sua presenza affermando che dopo la recenti esperienze in tv la porta rossa resterà chiusa per lui.

Lo stesso vale anche per l’attore per adulti Max Felicitas. Secondo voci di corridoio non si sarebbe raggiunto un accordo di tipo economico e per questo motivo non prenderà parte alla prossima edizione del reality show di successo di canale 5.

Dopo lunghe ore di chiacchierate, anche Rita Dalla Chiesa non sarà al GF Vip 7. La conduttrice ha ammesso che era tentata nel voler fare quest’esperienza, ma qualcosa la frenava e alla fine avrebbe deciso di seguire il programma da casa sua e non dagli studi di Roma.

Brutto colpo, questo, per Alfonso Signorini ma siamo sicuri che saprà trovare un cast altrettanto forte.