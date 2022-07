Alessandra Amoroso, nuova vita con una persona accanto: la svolta comincia così

Alessandra Amoroso è pronta ad iniziare una nuova vita. La sua svolta nella vita sta per iniziare in questo momento.

Alessandra Amoroso ha deciso raccontarsi in una versione totalmente inedita rispetto a quella a cui siamo abituati.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi tra le pagine di F si è aperta come non mai, parlando della sua vita privata. Un qualcosa che non è solita fare in quanto durante il corso di questi anni ha sempre dimostrato di essere una persona molto riservata.

I suoi fedeli sostenitori sanno bene che non ha passato un periodo facile in quanto da qualche tempo è terminata la sua relazione con Stefano Settepani, storico compagno con cui è stata legata 5 anni e si progettava di formare una famiglia.

Dopo la fine della sua relazione, Alessandra Amoroso è pronta ad una nuova vita ed ha raccontato le nuove consapevolezza che è riuscita ad acquisire durante il corso di questi anni.

Alessandra Amoroso, la svolta dopo la rottura con Stefano Settepani: “L’amore non è delusione”

Alessandra Amoroso è pronta ad una nuova vita, mentre quella professionale prosegue a gonfie vele considerando che è una delle poche donne (L’unica insieme a Laura Pausini, che di recente è diventata virale sul web grazie ad un video in cui è brilla), a conquistare lo stadio Sansiro di Milano, mentre su quella privata raccoglie nuove consapevolezze ed una voglia di ripartire alla ricerca di un amore sano, che faccia bene.

“Mi piacerebbe molto condividere la mia vita con una persona, però deve valere la pena questa volta“ ha esordito, facendo riferimento alla sua relazione terminata qualche tempo fa. “L’amore non è delusione, lacrime, compromessi, soccombere a situazioni” ha osservato.

“Chi mi starà accanto dovrà avere amore non solo per me ma per la mia famiglia, il mio lavoro. Dovrà sorridere con me: dei miei trionfi e delle mie delusioni e gioie” ha poi proseguito.

“Dovrà essere un valore aggiunto, un sostegno nel bene e nel male. Sono pronta a ricevere quell’amore sano, puro, genuino, che non è ancora arrivato” ha infine concluso, dimostrando ancora una volta di avere le idee chiare su ciò che vuole nella vita.