“Ve l’ho sempre detto che sono astemia”: la cena finisce male per Laura Pausini

Laura Pausini è diventata virale sul web dopo aver pubblicato un video che mostra un insolito dopo cena per lei.

Laura Pausini è senza alcun dubbio una delle cantanti più amate non solo nel bel paese, ma anche all’estero dove riscuote sempre un grande successo. Nelle scorse ore la cantante è diventata virale sul web e questa volta la sua musica non c’entra nulla con il successo social ottenuto. Il motivo?

La Pausini ha pubblicato una breve clip su Tik Tok in cui si mostra dopo una cena in compagnia della sua famiglia di alcuni amici e fin qui non c’è di certo qualcosa di strano o originale, ma attenzione perché il bello sta per arrivare. All’interno della clip pubblicata sui social si vede Laura Pausini brilla.

Una versione totalmente inedita della cantante che mai si era vista così. Ovviamente non è mancata la sua reazione, rivelando che cos’è successo quando il telefono non ha ripreso la scena in questione.

Laura Pausini, il dopo cena è esilarante: il video fa il giro del web

Laura Pausini ha pubblicato questa inedita clip sorprendendo i suoi fedeli sostenitori, che ancora devono riprendersi dall’episodio imbarazzante durante la diretta social, che non l’avevano mai vista in questa inedita versione. La cantante n’è pienamente consapevole, tant’è che l’ha commentato anche lei in maniera divertita:

“Ve l’ho sempre detto che sono astemia“ ha esordito la Pausini, nella scritta che accompagna il video che in poco tempo è subito diventata virale. “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso unito con l’acqua“ ha poi concluso, rivelando che non aveva nemmeno bevuto così tanto per essere brilla.

La sua clip però è riuscita a strappare un sorriso a tutti i suoi fedeli sostenitori. Tant’è che in molti si sono rivisti in lei e non sono mancati commenti di fan che non si sono tirati indietro di mostrare tutta la loro vicinanza alla loro beniamina.

@laurapausini Ve l’ho sempre detto che sono astemia! ¡Siempre te he dicho que soy abstemia! PS AVEVO BEVUTO MEZZO BICCHIERE DI VINO ROSSO MISCHIATO CON L’ACQUA! 😰😜😵‍💫🤪 PD ¡HABÍA TOMADO MEDIO VASO DE VINO TINTO MEZCLADO CON AGUA! ♬ suono originale – Laura Pausini

Laura Pausini ancora una volta ha avuto modo di unire i suoi fedeli sostenitori. Non solo nelle musica, ma anche in questi piccoli gesti che sono sempre in grado di strappare un sorriso.