Il segreto di Gemma Galgani: ecco perché non lascerà Uomini e Donne

Il segreto che tutti stavano aspettando: ecco perché Gemma Galgani non lascerà Uomini e Donne

Gemma Galgani è una, se non la, protagonista di Uomini e Donne. La dama torinese si trova nello studio di Cinecittà da ben 10 anni.

Tra lacrime, sorrisi, litigate, Gemma continua a credere nell’amore.

Come ogni inizio estate, arrivata la conclusione di Uomini e Donne, voci di corridoio lasciano trapelare l’idea che la Galgani voglia abbandonare il programma. Anche quest’anno alcune indiscrezione avevano rivelato che la dama sarebbe stata una nuova concorrente del GF Vip e che quindi non sarebbe più stata presenta a Uomini e Donne.

Qualcuno, però, ha deciso per lei. Scopriamo insieme quale è il segreto che la tiene legata al dating show

Il segreto rivelato da Giorgio Manetti: ecco perché Gemma Galgani non lascerà Uomini e Donne

Gemma Galgani non lascerà mai Uomini e Donne. A svelare la verità ci pensa il suo ex fidanzato Giorgio Manetti, soprannominato Il Gabbiano.

Il cavaliere, ospite a Nuovo Tv, rivela che adesso non riesce più a seguire il programma. Più di mezz’ora di attenzione e Giorgio si annoia; pensa che non ci sia più quel lato di intrattenimento di anni fa.

L’unica persona che salva ancora dal programma è Tina Cipollari. Secondo Manetti, la donna continua ad essere la stessa e non cambierà mai per nessuno.

A Uomini e Donne serve una persona divertente come l’opinionista. Anche se la situazione diventa noiosa, Tina riesce a trovare quella battuta o opinione che tiene viva la registrazione.

Detto ciò, il cavaliere si congratula con Isabella Ricci, dama scesa per poco nel parterre femminile perché ha trovato quasi subito la sua dolce metà, Fabio.

I due sono convolati a nozze e Giorgio gli fa le congratulazioni.

Per Manetti, la dama ha preso il programma in modo giusto. E’ scesa pensando solo all’amore e, appena trovato l’uomo giusto, ha aperto il suo cuore.

Giorgio, apprezza il comportamento di Isabella e crede che molte altre persone, invece, siano lì solo per le telecamere, mentre esce il nome bomba di Uomini e Donne che apparirà a Tale e Quale Show.

Ma scopriamo insieme quale è il segreto che ha rivelato il Gabbiano in merito alla sua ex fiamma Gemma Galgani. Secondo il cavaliere c’è un motivo per cui la dama non ha ancora lasciato il programma.

“Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne. A Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma” svela l’uomo senza peli sulla lingua.

Per Giorgio, la conduttrice non lascerà mai andare Gemma. Uomini e Donne è seguito da tre milioni di telespettatori ogni giorno e la dama porta tantissimi ascolti.

Finché lei rimarrà nello studio, il programma potrà continuare, mentre spunta la verità sulla crisi di Matteo Ranieri e Valeria.

Questa è una verità di Giorgio Manetti. Secondo voi, questo segreto di Gemma Galgani sarà vero o solo frutto della fantasia dell’ormai ex cavaliere?