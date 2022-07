Nomi bomba dal GF Vip a Uomini e Donne: Conti piglia tutti per Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, il programma musicale condotto da Carlo Conti, ripartirà a settembre. Il presentatore si sta divertendo nel trovare dei nuovi volti da travestire nei personaggi più iconici di sempre.

Ecco che Conti è pronto a tutto e recupera nomi bomba da GF Vip e Uomini e Donne. Scopriamo insieme di chi si tratta

Carlo Conti è carico per Tale e Quale Show: nomi bomba dal GF Vip e da Uomini e Donne

Carlo Conti si sta occupando della creazione del cast di Tale e Quale Show. Il conduttore cerca negli altri programmi qualcuno da mettere alla prova e li ha trovati!

A rivela l’indiscrezione è il portale di gossip TV Blog: “Tra i nomi nuovi che circola in queste ore, considerati in pole per la trasmissione prodotta da Enemol Shine Italy, ci sarebbero, stando a quanto risulta a Tv Blog, anche quelli di Manila Nazzaro e di Alessandra Pierelli“.

La prima la conosciamo per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6 ed è appena stata asfaltata da Giucas Casella. E’ stata molto apprezzata e ora è seguitissima sui social, mentre Alessandra è lontana dalla tv da tempo per il bagno di folla ai tempi di Uomini e Donne dove venne scelta da Costantino Vitagliano.

La Pierelli doveva partecipare a Tale e Quale Show già qualche anno fa, precisamente nel 2015. Ai tempi, si occupò della notizia il magazine Chi che non si spiegava l’assenza di Alessandra.

“Come mai Alessandra Pierelli, ex fidanzata televisiva di Costantino Vitagliano, è scomparsa dal cast di Tale e Quale Show?” si leggeva sul magazine che aggiungeva: “La Pierelli aveva superato brillantemente tutti i casting, ma qualcosa, alla fine, non è andato per il verso giusto”.

Sempre secondo il portale TV Blog, dovremmo trovare altri nomi del GF Vip 6. Uno tra questi è l’attore e circense Alex Belli e poi troviamo le tre Princesse: Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, mentre il padre di Manuel Bortuzzo lania a frecciatina all’ex gieffina.

E’ quasi tutto pronto per l’inizio di Tale e Quale Show. Carlo Conti sta fremendo, ma non perde tempo nel rubare nomi bomba agli altri programmi!