Auguri di buon compleanno! Riesci a trovare il bigliettino tra i regali?

Benvenuto al consueto appuntamento con i test di Instanews: oggi festeggi il tuo compleanno! O meglio, ipoteticamente, perché ci sono così tanti regali, come puoi bene vedere, ma in mezzo a questi si nasconde un bigliettino speciale.

Il bigliettino in questione è così importante, perché ti è stato regalato da una persona che ha un posto di privilegio ne tuo cuore. Peccato che la sbadataggine ti ha portato a non ricordare dove lo hai messo, e poi i troppi regali hanno contribuito a creare una certa confusione. Usa una strategia vincente, ti fornirò qualche suggerimento, ma poi sarai tu a metterti in gioco. A fine articolo troverai la soluzione, che aspetti? Che la sfida abbia inizio.

Se posso darti qualche consiglio, inizio con il dirti che osservare ovunque in maniera totalmente scoordinata, non ti farà trovare alcun bigliettino. Questo perché la strategia è tutto, cioè porre in essere delle azioni logiche che ti condurranno alla soluzione. Non è detto che sia quella giusta, ma tentar non nuoce.

Anche in un rompicapo visivo la logica è necessaria, perché gli oggetti qui messi alla rinfusa, contribuiscono a rendere difficoltoso tutto. Allora, che aspetti? Ti ho fornito i giusti accorgimenti, adesso tocca a te metterti in gioco.

Scorri l’articolo se vuoi la soluzione!

Soluzione del bigliettino nascosto: che vista da falco!

Ti piacciono così tanto i rompicapo da non poterne fare a meno? Ti propongo un indovinello di logica davvero interessante, non è l’unico nel nostro sito, ma è quello di recente. Inoltre, potresti farti un bel giretto per scoprire tutti gli enigmi che abbiamo preparato per abili solutori. Al momento, siamo giunti alla conclusione di quello del giorno, ecco la soluzione.

Nascosto tra i pacchetti regalo, c’è un bel bigliettino rosso con alberelli verdi! Le illusioni ottiche ricreate dalla carta delle confezioni, ti hanno sicuramente tratto in inganno, ma quella lieve linea bianca conferisce la parvenza di un foglio.

Lo hai trovato da solo ed hai seguito il consiglio della strategia? Per le prossime volte ti suggeriscono di visualizzare nella tua mente la forma dell’oggetto richiesto, e di individuare le differenze con il resto.

Se ti è piaciuto, ti propongo un rompicapo simile quello dell’intruso in mezzo ai palloncini. Non perdere tempo in chiacchiere, allenati e diventa un bravo solutore. Ci vediamo al prossimo imperdibile test!