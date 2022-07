Carmen Di Pietro disperata: chiede aiuto al figlio Alessandro, la reazione è epica

Carmen Di Pietro è disperata! Per questo motivo ha chiesto aiuto a suo figlio Alessandro Iannoni e la sua reazione è epica.

Carmen Di Pietro è da poco ritornata al bel paese dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Esperienza che aveva già provato diversi anni fa da sola, ma che ora ha voluto ripetere al fianco di suo figlio Alessandro Iannoni.

I due hanno mostrato sul piccolo schermo degli italiani un inedito lato del loro rapporto, che ha divertito e non poco gli utenti della rete nel vederli così legati l’uno all’altro e al tempo stesso quella voglia di staccarsi completamente. Per questo motivo anche dopo la fine del reality show di Ilary Blasi, continuano ad avere un certo seguito e la richiesta disperata di Carmen Di Pietro non è sfuggita all’attento popolo del web che non ha potuto fare a meno di sorridere di fronte alla reazione di suo figlio.

Alessandro Iannoni senza parole: la richiesta di mamma Carmen Di Pietro lo spiazza

Carmen Di Pietro, che al ritorno dall’Isola dei Famosi ha spifferato tutto a sua figlia, ha chiamato in fretta e furia suo figlio Alessandro Iannoni che si trovava in piscina con gli amici.

Il giovane, pensando fosse successo qualcosa di grave, è subito ritornato per vedere che cosa era successo a sua madre ma mai si sarebbe aspettato di vederla seduta sulle scale addolorata per i troppi esercizi fatti in palestra. La showgirl, infatti, gli chiesto di darle una mano a salire le scale prendendola in braccio in quanto non riusciva a muovere le gambe.

Alessandro è rimasto senza parole di fronte a quanto è successo e dopo essersi lamentato con sua madre per l’assurda richiesta, ha scelto di darle una mano insieme ad un suo amico ed insieme l’hanno portata di peso verso la sua abitazione. Il video, che trovate poco più in basso, ha rapidamente fatto il giro della rete e l’espressione sconvolta del giovane Iannoni non è affatto passata inosservata.

Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi continua sempre a strappare più di un sorriso ai suoi fedeli sostenitori, che l’adoro proprio per la sua spontaneità.