Test: vedi un volto di donna o dei cavalli? La tua scelta ti indicherà la strada

Qual è la tua vera personalità? Potrai scoprirlo grazie a questo simpatico test. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e scegliere

Credi di conoscere tutto di te stesso? Pensi di aver esplorato completamente gli angoli più nascosti della tua personalità? Molto spesso crediamo di sapere tutto ma non è così. A volte restiamo spiazzati quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci sembra vera, eppure è così. Capita soprattutto quando mettiamo in mostra quei difetti che non vorremmo avere e che facciamo di tutto per nascondere.

Ma la tua personalità non può essere nascosta o camuffata. Oggi proveremo ad aiutarti a comprendere meglio alcuni aspetti della tua personalità dei quali, forse, nemmeno ti eri accorto. Almeno fino ad oggi! Non dovrai fare altro che prenderti qualche minuto di pausa e concentrarti su un’immagine. In base alla risposta che darai, potrai consultare un profilo abbinato alla tua scelta.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: vedi un volto di donna o dei cavalli? Rispondi e poi scopri qual è la tua vera personalità. Ti ricordiamo che il test non ha alcuna validità scientifica.

I risultati del test

Volto di donna : se vedi il volto di una donna, vuol dire che sei una persona particolarmente riflessiva. Hai un carattere pacato, preferisci pianificare tutto nei minimi dettagli. Non ami le sorprese ma non ti fai sfuggire mai nessun dettaglio. Hai tanti progetti da realizzare e sicuramente otterrai grandi risultati in futuro. Non conosci ostacoli, insisti finché non trovi la soluzione giusta per risolvere un problema.

Cavalli: hai visto dei cavalli? Bene, questo vuol dire che ami vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Sei una sorta di Steve McQueen moderno. La tua personalità è molto chiara, hai molti sogni e sai bene che non riuscirai a realizzarli tutti. Ma a te non interessa, la cosa più importante è andare a dormire soddisfatto, in attesa di ricominciare una nuova avventura domani.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto e che tu abbia scoperto qualcosa in più sulla tua reale personalità. Nei prossimi giorni potrai divertirti con altri test simili a questo, a presto.