Come fare a non perdere i soldi delle vacanze se hai il Covid

Hai il Covid e non puoi partire per le vacanze? Non sai cosa fare qualora fossi positivo? Ecco una breve guida su come recuperare tutti i tuoi soldi

L’aumento dei contagi ha fatto salire l’ansia a tutti coloro che hanno già prenotato le vacanze da tempo. Veniamo da due anni complicati, una grossa fetta della popolazione tornerà in vacanza per la prima volta dal 2019. Per questo motivo, la prossima estate sarà molto importante per milioni di cittadini italiani. Cosa fare in caso di positività al Covid? Come si fa a non perdere nemmeno un centesimo della prenotazione?

Chi risulterà positivo al coronavirus sarà molto sfortunato, non potrà godersi le meritate vacanze ma almeno potrà recuperare i suoi soldi. Secondo alcune statistiche, quasi dodici milioni di italiani hanno già prenotato le vacanze estive. Di solito è conveniente anticiparsi di qualche mese per risparmiare sul viaggio, soprattutto dopo l’aumento del costo del carburante che hanno schizzare verso l’alto i biglietti aerei. Ecco cosa devi fare per recuperare i tuoi soldi se hai il Covid e non puoi più partire per le vacanze.

Covid alla vigilia delle vacanze: come fare a non perdere i soldi

I contagi salgono, gli indici diventano sempre più critici, i virologi sono pronti ad invadere gli studi televisivi ma gli italiani sono interessati ad un altro argomento: cosa devo fare se prendo il Covid il giorno prima di partire per le vacanze estive? Come abbiamo già visto in occasione di altre curiosità, anche oggi proveremo a darti alcuni consigli utili e semplici da mettere in pratica.

Il nostro consiglio è quello di stipulare una polizza prima di partire. Molte compagnie assicurative possono aiutarti perché le polizze viaggio esistono da tanti anni, anche se soltanto nell’ultimo biennio hanno iniziato a diventare una moda tra i viaggiatori. Il motivo è evidente, molte persone hanno paura di perdere tutti i soldi e di restare con le tasche talmente vuote da non poter nemmeno fare un rifornimento alla pompa di benzina!

Quest’anno sono state vendute moltissime polizze viaggio. Secondo Guido Dell’Omo, dirigente di Axa, il numero sarebbe addirittura raddoppiato rispetto all’anno scorso. Queste polizze costano poco e ti rimborsano tutte le spese, permettendoti almeno di non buttare via i tuoi soldi. Il Covid potrebbe impedirti di goderti le tue spiagge preferite ma almeno una polizza viaggio ti permetterà di recuperare la spesa effettuata in anticipo. Li spenderai l’anno prossimo, virus permettendo.