Davide De Martino compie 18 anni: spicca una pesantissima assenza

Davide De Martino, fratello di Stefano, ha compiuto 18 anni e alla sua feste di compleanno c’è stata una grande assenza pesantissima.

Davide De Martino, nonostante la sua giovane età e non ha alcuna esperienza nel mondo dello spettacolo, ha una certa fama. Questa, pur volendo, non può essere evitata in quanto suo fratello è Stefano De Martino, uno dei volti più amati e promettenti del mondo dello spettacolo nostrano. Tant’è che secondo la critica è il giovane pupillo della Rai che potrebbe diventare uno dei futuri colossi della tv.

Stefano è molto amato e di conseguenza molto seguito social e di conseguenza anche i suoi parenti perché i suoi fedeli sostenitori sono curiosi di conoscere tutto sul suo conto e per questo motivo non è sfuggito il party organizzato nelle scorse ore in onore di suo fratello Davide, che ha compiuto 18 anni. Durante la festa però c’è stata una grande assenza che purtroppo ha fatto rumore sul web.

La grande assenza al compleanno di Davide De Martino non passa inosservata sul web

Durante la festa di compleanno di Davide De Martino ci sono state tutte le persone più importanti della sua vita, che hanno preso parte all’evento. Il tutto è stato testimoniato sui social e per questo motivo gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di notare una grande assenza. Chi mancava al lieto evento?

Come avete potete notare dalle foto allegate poco più in alto, alla festa di compleanno manca proprio Stefano De Martino, che è pronto a fare il grande passo per la sua carriera. La sua non partecipazione all’evento ha fatto molto rumore sul web e i suoi fan si chiedono come mai non abbia preso parte al tutto.

Almeno per il momento il compagno di Belen Rodriguez non ha commentato il gossip che lo riguarda, ma molto probabilmente non c’è alcuna incomprensione in famiglia ma potrebbe trattarsi soltanto di impegni lavoro che non potevano essere rimandati.

Siamo sicuri che qualsiasi sia stato il motivo, Stefano si farà perdonare e in molti si chiedono se anche Belen si unirà ai festeggiamenti dopo il recente ritorno di fiamma.