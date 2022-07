Bomba sul Grande Fratello Vip 7: Signorini nella bufera, scandalo sul web

Il Grande Fratello Vip deve ancora iniziare, ma Alfonso Signorini è già nella bufera per questa settima ed attesa edizione.

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, che è già sta creando un certo malumore da parte degli utenti della rete che non sembrerebbero apprezzare molti dei vipponi che dovrebbero abitare la casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi a venire e da quando ha anticipato Pier Silvio Berlusconi non sembrerebbe essere affatto un breve periodo in quanto si hanno tutte le intenzioni di battere la precedente edizione per la sua durata.

Il programma, dunque, si trova nella bufera per la sua eccessiva durata? La risposta è negativa. Il motivo della furia del web è da ricondurre alla scelta della produzione di richiamare un ex vippone che ha già preso parte al programma. Questo non è affatto piaciuto agli utenti della rete in quanto hanno voglia di vedere volti nuovi nel cast del Grande Fratello Vip 7 e non personaggi che hanno già avuto modo di poter vivere quest’esperienza.

Ma chi è stato ripescato dagli autori del programma di successo di canale 5?

Alfonso Signorini al centro della polemica per il Grande Fratello Vip: la vippona non convince

Alfonso Signorini, durante il corso di queste settimane, ha deciso di dare alcuni indizi agli utenti della rete per scoprire l’identità dei vipponi che prenderanno parte al GF Vip 7.

Questa volta l’indizio pubblicato sul web riguarda uno smalto che la vippona in questione avrebbe dimenticato su un taxi. Questo elemento fa subito dedurre che si tratta di Pamela Prati, che ha preso parte al programma durante la prima edizione, quella condotta da Ilary Blasi e che ha visto trionfare Alessia Macari.

Il web, che non sembrerebbe aver apprezzato il cast stellare scelto da Signorini, in quanto la showgirl ha già avuto la sua occasione e preferirebbe avere personaggi nuovi all’interno delle dinamiche del reality show. E’ pur vero, però, che Pamela ha vissuto per pochissimo tempo la sua esperienza ed è accaduto diversi anni fa, quindi questa potrebbe essere un’ottima occasione per conoscere nuovi lati della sua personalità di cui non siamo ancora a conoscenza.