“Siete una vergogna”: Flora Canto, sfogo epico e appello ai fan

L’attrice e conduttrice Flora Canto non è una che le manda a dire, specialmente dopo l’ultimo sfogo. Reduce da un evento davvero sconvolgente, senza filtri decide di raccontare tutto ai fan.

Avere un dialogo trasparente e costante con il pubblico è qualcosa a cui Flora Canto tiene particolarmente. Non che sia giusto far polemiche, ma quanto le è accaduto dovrebbe finire su tutte le testate perché assurdo, oltre che decisamente pericoloso. Le parole sono taglienti, ma anche le sue intenzioni non scherzano.

L’estate dovrebbe regalare momenti di sano relax e felicità, ma Flora Canto non può non raccontare il tragico evento di cui è stata protagonista. Imbarazzante, situazione da denuncia e da incubo, sono le contestazioni fatte ai quattro venti dalla donna.

Sfrutta tutti i mezzi che possiede per mettere in guardia dagli avvenimenti in questione, non ci sono ragioni che la contengano, ecco perché.

Flora Canto confessa tutto: le parole dello sfogo

La donna parla di una verità ben precisa, quella del non cadere vittima di sistemi che contribuiscono a rendere fallimentare le vacanze estive. Come già accennato, non è una che le manda a dire, in diretta tv ha spiazzato il marito davanti a tutti, e stiamo parlando del comico Enrico Brignano, e non uno sconosciuto qualsiasi. Così, in preda al delirio, decide di raccontare tutto, e condivideremo il suo video in versione integrale.

Lo scenario delle fantasie di Flora doveva essere una meravigliosa spiaggia della Grecia, peccato che nel video che vi allegheremo, si trova a casa. Racconta che l’aereo con il quale sarebbe dovuta partire non si è spostato dall’aeroporto, perché proprio nel momento del decollo si è bloccato, causando un forte caos oltre che ferite ai passeggeri.

Questo perché il contraccolpo è stato molto forte, e di conseguenza anche lo spavento. Lei è fortunatamente illesa, ma non è andata allo stesso modo per tutti. Così, tra feriti e scioccati, la donna decide di raccontare nel dettaglio cos’è accaduto e svela il nome della compagnia protagonista del grave incidente.

La ragione di tutto ciò? Un motore rotto proprio al momento della partenza, freni fuori uso, ben 4 ore di coda, e il personale della compagnia non ha fornito la sussistenza sperata. Ecco le parole e il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

L’aspetto ancora più grave è che non solo non ha potuto godere delle sue vacanze, in ballo non c’è neanche un rimborso da parte della compagnia! Una situazione più che assurda da vivere. Dopo la gioia del secondo figlio con Brignano, non riesce a passare delle vacanze felici in compagnia della sua amata famiglia, perché la sfortuna è girata proprio dalla sua parte.