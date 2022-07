Beatrice Valli: jeans e top mozzafiato, il dettaglio è sotto gli occhi di tutti

Beatrice Valli, influencer di successo e icona di stile, incanta tutti con i suoi outfit mozzafiato: ma il dettaglio non sfugge ai più! Scopriamo insieme di più!

Una delle influencer di maggior successo nel panorama italiano, Beatrice Valli conquista tutti con il suo modo di fare, la sua solarità e con i suoi outfit mozzafiato.

La più grande fra le sorelle Valli seguita da Eleonora e Ludovica (anch’essa influencer di successo) ha una fan base popolata da ben oltre 3 milioni di utenti.

Originaria di Bologna, Beatrice ha sempre nutrito una forte passione per la moda e per il mondo dello spettacolo, e proprio grazie ad un noto programma televisivo, Uomini e Donne, ha raggiunto la notorietà ed ha conosciuto e poi, sposato recentemente l’amore della sua vita.

La sua storia d’amore con Marco Fantini ha ammaliato tutti, anche i cuori più duri. Oggi la coppia vive in felicità il proprio matrimonio accerchiata dagli affetti più cari e dai loro figli, tre per Beatrice considerando il bambino avuto dalla precedente relazione.

Sui profili social e in particolare su Instagram l’influencer si mostra per quello che è, con outfit particolari e ricercati e con dei dettagli che non passano inosservati al web.

Beatrice Valli, il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Beatrice Valli ama condividere scatti suoi suoi profili social, in particolare recentemente in un carosello con una serie di scatti realizzati nel corso della sua vacanza estive è emerso un dettaglio.

Come potete osservare dagli scatti raffiguranti Beatrice Valli, la donna e giovane influencer ha optato per un look dai colori candidi. Il bianco è infatti il protagonista del suo abbigliamento e che allo stesso tempo pone in risalto un dettaglio: la sua abbronzatura.

Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram non sono nitidi, anzi presentano delle sfumature, un po’ di rumore e delle sfocature sinonimo di movimento del soggetto. Eppure sono bellissimi.

Il top bianco con il gioiello in centro, la giacca lunga e i jeans mom fit a vita alta di un colore chiaro ed estivo puntano tutti a risaltare la sua figura e il suo fisico, oltre che a sottolineare il fatto che Beatrice sia molto abbronzato e dal colore caramello.