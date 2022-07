I segni zodiacali che odiano gli ex: ecco i primi tre in classifica

Questi tre segni zodiacali iniziano a odiare i propri ex partner un minuto dopo la fine del rapporto. Credi che il tuo segno sia sul podio?

Non tutti sono in grado di chiudere una relazione e restare in buoni rapporti. Anzi, quasi sempre c’è la tendenza a dimenticare gli ex partner, mettendo alle spalle relazioni lunghe diversi anni pur di ricominciare a guardare avanti. A volte può capitare di restare in rapporti cordiali con un ex, altre volte succede di diventare addirittura amici e poi c’è una terza opzione: l’odio estremo e la vendetta!

Alcuni segni zodiacali iniziano a odiare l’ex partner un minuto dopo la fine del rapporto. È un comportamento naturale, non possono farne a meno. Spesso, oltre all’odio, c’è anche la voglia di vendicarsi per le sofferenze patite durante il legame sentimentale, soprattutto alla fine. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che odiano gli ex partner. Questo è il podio, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I segni zodiacali che odiano gli ex partner

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. È impossibile che questo segno dello zodiaco resti in buoni rapporti con un ex partner, è una caratteristica che appartiene agli altri. Quando il Toro viene lasciato inizia a odiare e a programmare la vendetta, anche se spesso si limita a qualche frecciatina sui social e non va quasi mai fino in fondo. Dopo l’arrabbiatura iniziale, subentra la razionalità, anche se è impossibile che il Toro riesca a restare in buoni rapporti con chi lo ha fatto soffrire.

Ariete: al secondo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno zodiacale ha uno stile di vita molto chiaro. L’Ariete sarebbe capace di fare di tutto qualora dovesse soffrire per amore, la sua vendetta potrebbe essere molto crudele. Quando termina una storia d’amore, l’Ariete prende le distanze dall’altra persona, la quale diventa quasi una sconosciuta. In questo modo, l’Ariete riesce a vendicarsi senza sentirsi troppo in colpa.

Leone: il primato era quasi scontato. Il Leone è un segno troppo orgoglioso per non odiare un ex partner. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco vive per la vendetta, in qualsiasi contesto. Chiunque osi trattare male una persona del segno del Leone dovrà fare i conti con la sua rabbia. E non c’è nessuna possibilità di ottenere un perdono, il Leone è uno dei segni dello zodiaco più capaci di odiare gli altri.