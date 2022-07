Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti? 21 nomi bomba

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti ad infiammare la casa più spiata d’Italia per questa settima edizione di Alfonso Signorini. Ecco chi sono i 21 prescelti dalla produzione del reality show di canale 5.

La macchina del Grande Fratello Vip è all’attivo più che mai per poter realizzare una settima edizione del reality show di Alfonso Signorini di tutto rispetto. Certo, per la messa in onda mancano ancora un paio di mese, ma la produzione sta lavorando per scegliere il cast dei vipponi che da qui a breve abiteranno la famosa casa più spiata d’Italia.

Gli utenti della rete sono più curiosi che mai di conoscere il cast del Grande Fratello Vip 7 e il portale Blog Tivvu ha pubblicato la lista dei concorrenti che sarebbero stati scelti per far partire il tutto. Curiosi di conoscere il loro nome?

Anticipazioni Grande Fratello Vip cast: i nomi dei 21 concorrenti di Alfonso Signorini

Secondo quanto rivelato dal portale, oltre al nome importante scelto dalla produzione, ci sono tantissimi vipponi che siamo sicuri sapranno reggere quella che dovrebbe essere, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, l’edizione più lunga di sempre.

Il primo nome trapelato in rete è quello di Alvaro Vitali, attore che è diventato famoso per essere stato il volto di Pierino, e a seguire troviamo quello di Antonella Ferrari, attrice e scrittrice. Spazio anche ai giovani, in quanto è previsto l’ingresso anche di Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Tra gli ex famosi impossibile non menzionare anche Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia di Belen Rodriguez.

Tra i nomi del cast del GF Vip c’è anche quello di Antonio Razzi, l’ex senatore, che sembrerebbe aver sostenuto il provino anche per la quinta edizione dello show, quella vinta da Tommaso Zorzi. Chissà se la sua collega Asia Gianese, giovane influencer, riuscirà ad eguagliare lo stesso successo.

Tempo anche di ritorno all’interno del programma, perché spuntano i nomi di ben 3 vipponi che hanno già provato quest’esperienza e sono: Carolina Marconi, Guendalina Canessa e Pamela Prati, confermata da Gabriele Parpiglia dopo l’indizio pubblicato in rete da Alfonso Signorini.

Tra i volti della musica, invece, compaiono i nomi di Chadia Rodriguez, Gigiola Cinquetti e Fiordaliso, pronta a mettersi in gioco in questa nuova esperienza. Ovviamente mancano ancora tanti nomi alla lista e siamo sicuri che anche questi appassioneranno i telespettatori come non mai. Loro sono Charlie Gnocchi, inviato de Le Iene, Evelina Sgarbi, Gegia e Rita dalla Chiesa. Mentre dai salotti di Barbara d’Urso arrivano Giovanni Ciacci e Parizia Groppelli,

Impossibile non menzionare anche Elenoire Ferruzzi, Leonardo Tumiotto, Max Felicitas e la conduttrice Rita Dalla Chiesa, pronte a varcare la famosa soglia rossa. Con queste anticipazioni del Grande Fratello Vip si preannuncia un’edizione di tutto rispetto.