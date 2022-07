Rilassarti in una vacanza da sogno è possibile, conosci tutte le informazioni sul bonus del 2022? Scopri i dettagli per organizzare le prossime ferie.

Stare in vacanza in un momento del genere è il sogno di tutti, specialmente di chi dopo un anno di stress lavorativo, desidera davvero staccare la spina. Come se non bastasse, gli echi della pandemia si fanno sentire, e con essi anche quelli inerenti il resto delle difficoltà mondiali. Senza dimenticar nulla, è possibile prendersi cura di sé, ma conosci davvero i provvedimenti correnti? Ecco quello che dovrebbero sapere le famiglie.

E’ risaputo che il bel Paese, l’Italia, sia una delle mete più ambite in fattore di ferie, soprattutto quando il sogno è una vacanza unica. Ciò lo si può affermare, perché si possono trovare diversi ambienti ed ecosistemi, oltre che fonti di svago e divertimento in location speciali. Dal mare alla montagna, c’è chi può usufruire di alcuni vantaggi.

I vantaggi sono fondamentali in questo periodo, poiché il costo e la qualità della vita stanno vivendo dei cambiamenti ed oscillazioni dovuti a questioni esterne ed interne il Paese. Per cui riuscire a farvi fronte senza sforzi è impossibile, ma avere qualche aiuto è possibile se solo si rientra in alcune categorie.

Ecco di cosa si tratta il bonus, chi può usufruirne, e come, scopri tutti i dettagli.

Bonus Vacanza 2022: tutto quello che c’è da sapere

Avere la possibilità di far richiesta del bonus vacanza 2022 è una boccata d’aria fresca per chi vive certe difficoltà economiche e sociali. Così, non basta sapere quali sono le direttive del Premio Nobel Giorgio Parisi per avere una vacanza sicura, è necessario informarsi su alcuni vantaggi che possono letteralmente stravolgere tutto in positivo.

Se vuoi essere felice e rilassato come l’amico qui sopra in foto, o insieme a lui, ecco cosa devi sapere. Innanzitutto, il bonus gestito dall’INPS consta nel garantire dei sussidi e ulteriori sostegni nella realizzazione delle vacanze. Peccato che la possibilità di fare domanda è scaduta ad aprile, e adesso ne sta usufruendo chi ha fatto la richiesta per tempo, ma anche per i ritardatari ci sono buone possibilità.

Si tratta per lo più di contributi destinati a pensionati, famiglie con disabilità, e ai figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il valore dei contributi può arrivare fino a circa 1400 euro da spendere nelle strutture turistiche convenzionate, e per gli altri?

Il resto dei possibili villeggianti possono ancora usufruire del bonus se ne hanno le caratteristiche, perché il termine per fare le domande è stato prorogato fino alla fine di giugno, poiché molti vi hanno rinunciato. Perché non approfittarne visto i saldi in tutta Italia?

Se ancora non è stata fatta la domanda in tempo, c’è un’ultima possibilità: affidarsi alle offerte proposte dai singoli luoghi, le agenzie hanno necessità di vendere pacchetti vantaggiosi, affrettati prima che sia davvero troppo tardi!