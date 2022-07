Dopo l’addio, spunta il retroscena choc: bufera sull’ex Uomini e Donne

L’ex di Uomini e Donne si trova al centro della bufera dopo l’annuncio dell’addio. Il web non lo ha perdonato.

L’ex tronista di Uomini e Donne aveva sempre avuto un certo successo tra gli utenti della rete che non appena era stato annunciato il suo ritorno negli studi Elios di Roma in veste di tronista erano colmi di gioia, convinti che avrebbe fatto un ottimo percorso.

Purtroppo però le cose non sempre vanno come si vorrebbe e dopo la fine del suo percorso al Trono Classico, Matteo Ranieri ha annunciato la fine della storia con Valeria Cardone e sul web è subito scoppiata la polemica perché i suoi fedeli sostenitori si sono sentiti presi in giro da lui in quanto da tempo circolavano i gossip sullo stop della sua relazione ma soltanto dopo tempo ha vuotato il sacco e non solo.

Dopo il suo annuncio, è spuntato un retroscena choc sull’ex di Uomini e Donne che ha deluso il pubblico di Maria De Filippi.

Matteo Ranieri al centro della polemica dopo Uomini e Donne: l’indiscrezione cambia tutto

Matteo Ranieri dopo aver annunciato la fine della sua storia con Valeria Cardone è stato travolto da una seconda polemica in quanto è spuntato un retroscena choc dopo le belle parole spese dall’ex corteggiatrice Federica Aversano nei suoi confronti.

Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip, ha rivelato che la coppia sarebbe già scoppiata da mesi e che lui avrebbe perfino sostenuto il provino per entrare nella casa del Grande Fratello Vip e non solo.

Secondo le fonti certe che le avrebbero spifferato il tutto, Matteo da tempo si presentava come single e sarebbe anche innamorato di un’altra persona ma tra loro sarebbe una storia impossibile e per questo motivo il rapporto non si sarebbe mai evoluto in qualcosa di più.

Matteo di Uomini e Donne, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte al gossip che lo vede protagonista ma si è limitato a far notare che non perchè ha preso parte ad un programma pubblico deve costantemente aggiornare il web su quello che accade durante il corso della sua vita.