Uomini e Donne, è bufera: la pesantissima segnalazione cambia tutto

Arriva la pesantissima segnalazione che cambia tutto a Uomini e Donne

Uomini e Donne è fermo per la pausa estiva. Anche quest’anno, Maria De Filippi si porta a casa ascolti da urlo: tre milioni di telespettatori la seguono quotidianamente.

Il pubblico, ovviamente, ha i suoi personaggi preferiti e chi non sopporta proprio. Con il passare degli anni, alcuni vengono addirittura rivalutati dai telespettatori e oggi ci soffermiamo proprio su uno di questi.

Arriva la bufera a Uomini e Donne e la segnalazione è pesantissima per il cavaliere. Vediamo insieme di chi si tratta

Bufera a Uomini e Donne: la segnalazione pesantissima su Armando Incarnato

Armando Incarnato o lo odio o lo ami. Il cavaliere si trova a Uomini e Donne da qualche anno e fa sempre molto parlare di sé, sia per quello che riguarda l’amore, ma non solo!

L’uomo, in questa ultima edizione, si mostra molto interessato al comportamento degli altri personaggi nello studio di Cinecittà. Armando lancia accuse, mostra segnalazioni e pensa poco all’amore. E’ proprio per questo che arrivano molte critiche per il cavaliere che non pensa mai al suo percorso.

Mentre spunta il nome bomba di Uomini e Donne per Tale e Quale Show, nelle ultime settimane viene pubblicato un video divertente in merito proprio ad un particolare di Incarnato.

Si tratta delle sue acconciature e look che l’uomo cambia molto spesso. Il cavaliere rimane offeso da questa clip palesemente ironica.

Il partenopeo spiega ai suoi seguaci che è obbligato a cambiare spesso aspetto, perché sennò la gente lo ferma continuamente per strada. Lui vuole passare inosservato e quindi cambia look.

Molte persone non credono alle parole di Armando e a quanto pare fanno bene. Infatti arriva la segnalazione pesantissima di un utente, nonché vicino di casa del cavaliere.

In un commento di Instagram si legge: “Vivo a due passi da dove abita lui, credetemi neanche la mamma se lo ca***a! Vi giuro! Che devo raccontarvi… È solamente un esaltato antipatico e nessuno se lo ca***a di striscio. Presuntuoso e arrogante”.

Mentre Valeria e Matteo Ranieri si trovano in una forte crisi, questo commento non lascia dubbi. L’utente sfigura la credibilità di Armando Incarnato, ma sarà la verità?

Per ora il cavaliere si gode le meritate vacanze in compagnia di sua figlia e non ha tempo per pensare a Uomini e Donne. Armando, però, avrà letto questa segnalazione visto che è così attento a quello che fanno gli altri?