“Lory Del Santo non mi piaceva”: scoppia la bomba dopo l’Isola

Scoppia la bomba dopo l’Isola dei Famosi. Lory Del Santo messa sotto torchio e non solo

L’avventura dell’Isola dei Famosi si è conclusa da pochissimo tempo. Questa edizione, condotta da Ilary Blasi, è sicuramente stata più accattivante. All’ordine del giorno abbiamo visto dinamiche, scontri, litigi, amori e falsità, e non ci siamo mai annoiati.

Ma tornati tutta nella propria Patria, una persona ha ancora qualcosa da dire. Scoppia la bomba su Nicolas Vaporidis, Lory Del Santo e non solo dopo l’Isola dei Famosi

Scoppia la bomba su Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi

A parlare dopo la finale dell’Isola dei Famosi, è l’opinionista Vladimir Luxuria per il settimanale Novella 2000.

La donna approfitta dell’intervista per parlare del suo ruolo e di alcuni ex concorrenti del programma, mentre la naufraga più discussa viene esclusa.

“Il lavoro di opinionista prevede sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti in un reality” commenta Vladimir e continua: “Se dovessi parlare bene di chiunque non potrei fare quello che faccio. Dove ci sono cose che non mi quadrano io le evidenzio. Nel caso di Lory non mi piaceva il fatto che ordiva alle spalle degli altri naufraghi”.

Ecco che l’opinionista lancia la stoccata.

La Luxuria non intendeva denigrare la Del Santo, ma sottolineare dei comportamenti avvenuti nel reality che non le sono piaciuti.

La cosa che ha trovato più sorprendente, è il fatto che anche l’attrice faccia l’opinionista e che quindi non capisce perché se la sia presa.

“Non mi sarei mai permessa di entrare nel personale. Lory ha scelto di partecipare a un reality show ed è stata pagata per farlo, dovrebbe sapere tutte le conseguenze che ne derivano. Mi sono basata su quello che ho visto, non può pretendere di ricevere solo complimenti” conclude Vladimir.

Ma non è finita qui. L’opinionista ha qualcosa da dire anche su altri naufraghi dell’Isola, mentre il gesto social cambia tutto

Il pensiero di Vladimir su Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis

Per quello che riguarda il vincitore dell’Isola, cioè Nicolas Vaporidis, la Luxuria ha cambiato spesso parere nei suoi confronti.

“Ha dimostrato di aver superato alcuni limiti che aveva all’inizio del programma. Questa sua evoluzione è stata apprezzata dal pubblico. Abbiamo anche litigato pesantemente quando lui mi ha chiamato al maschile, secondo me, se in quella settimana fosse andato in nomination sarebbe uscito subito. Poi mi ha chiesto scusa, devo dire che l’ho apprezzato tanto” confessa Luxuria.

Vaporidis proviene da un mondo diverso, non c’entra niente con il gossip. Lui si occupa del mondo del cinema e del teatro. Secondo l’opinionista, il naufrago è entrato in punta di piedi, quasi preoccupato e con poca voglia di esporsi.

“A un certo punto gliel’ho detto anche io di lasciarsi andare, e da quel momento ha cambiato atteggiamento. La sua vittoria è soprattutto il fatto di essersi liberato dagli schemi. Mi sono rivista in lui quando ho partecipato da concorrente” confessa contenta Vladimir.

Infine, la donna rivela che avrebbe preferito Carmen Di Pietro al secondo posto. Lei è sempre stata allegra, felice, nonostante la fame e le difficoltà. Ha cercato di portare armonia e allegria sull’Isola e Vladimir conclude: “Oggi il pubblico ha bisogno di sorridere, di divertirsi e credo che Carmen sia stata l’unica a non farci annoiare“.

L’opinionista lancia la bomba su Lory Del Santo, mentre elogia Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Ovviamente, solo per quello che riguarda l’Isola…