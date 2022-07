Reunion per alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, ma la naufraga più discussa è stata fatta fuori così!

Grande reunion tra quattro dei concorrenti più amati dell’Isola dei Famosi 2022 che è terminata il 27 giugno con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Dopo il rientro di tutti i concorrenti, alcuni naufraghi hanno approfittato del sabato sera per trascorrerlo insieme, divertirsi e raccontarsi tutto ciò che hanno vissuto in Honduras.

Una serata divertente e leggera che i quattro ex naufraghi hanno documentato su Instagram alla quale, però, non ha partecipato una delle concorrenti più discusse e che i fan più romantici del reality speravano di vedere alla cena.

Cena per gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, ma manca proprio lei

Carmen Di Pietro aveva annunciato di dover andare a cena con due amici senza, tuttavia, svelare l’identità di tali persone. Ieri sera, però, a svelare tutto sono stati proprio i protagonisti della cena. Dopo aver affrontato insieme l’avventura in Honduras, ieri, si sono ritrovati a cena Carmen Di Pietro, il figlio Alessandro Iannoni, Nicolas Vaporidis che ha fatto una prima dedica speciale dopo la vittoria all’Isola ed Edoardo Tavassi.

Una cena in cui non è mancato il divertimento, ma soprattutto il cibo a cui hanno dovuto rinunciare per mesi. Una cena tranquilla, a casa, a base di pizza per i quattro naufraghi a cui hanno fatto compagnia altri amici.

Alla cena, però, non era presente la naufraga che tutti aspettavano di vedere accanto ad Edoardo Tavassi ovvero Mercedesz Henger. Quest’ultima che, rientrata in Italia ha ammesso di aver risentito Edoardo il quale, tuttavia, nel corso di una diretta Instagram ha spiegato di non essersi mai fidata di lei, ha trascorso la serata con la sorella Jennifer e la mamma Eva con cui sta recuperando il rapporto dopo i problemi che hanno avuto nei mesi precedenti.

Sull’Isola, il rapporto tra Mercedesz ed Edoardo è stato particolare. Dopo un avvicinamento, il Tavassi ha ammesso di non fidarsi di lei allontanandosi per poi ricucire il rapporto pochi giorni prima che abbandonasse il reality. Mercedesz, invece, ha sempre dichiarato di provare un interesse per lui e in tanti si aspettavano un’evoluzione del loro rapporto che, per il momento, non è arrivata.

Alla reunion era assente anche Guendalina Tavassi che ha trascorso il weekend al mare dove ha lasciato tutti senza parole sfoggiando un bikini mozzafiato con i figli e il fidanzato Federico Perna.