Quinto figlio per la star di Beverly Hills 90210: dolce annuncio

Beverly Hills 90210 torna a far sognare, ma questa volta per un evento reale! La serie più amata degli anni Novanta è così indimenticabile che i fan non perdono un solo fatto legato ai propri beniamini.

Stiamo parlando di una gravidanza, la quinta per la star in questione! L’evento non è un tema di un episodio di Beverly Hills 90210 ma un fatto concreto che ha sconvolto tutti, perché avvenuto in gran segreto. Nessun giornale ha avuto l’esclusiva, sono stati infatti i diretti interessati coloro i quali hanno reso noto il lieto evento. Tra una news e l’altra, scopriamo di chi si tratta e di come sono andate le cose.

I nostalgici di Beverly Hills 90210 sono senza parole. Negli ultimi tempi, la serie è stata protagonista di cattive notizie, come non parlare dello scomparso Luke Perry, attore amatissimo e dal grande successo. Notizie come queste sconvolgono, poiché l’assenza di u personaggio così apprezzato, è dura, ma è il ciclo della vita.

E con essa subentrano anche notizie liete e piacevoli, come quella del giorno perché legata ad un noto protagonista della serie. Papà per la quinta volta, supera i giornali di gossip e da lui stesso l’annuncio tramite i social.

Beverly Hills 90210: ecco chi è il papà del giorno!

Precedere i giornali nel dare una notizia del genere non è poco. Questo perché il gossip è dietro l’angolo, e per un personaggio così noto ai fan è davvero impossibile mantenere privacy e discrezione. Così, tanto che un’altra attrice della serie confessa di sua spontanea volontà il dramma vissuto, il che non è affatto una situazione semplice. Tra una news e l’altra, vi aggiorniamo

Li riconoscete in foto? Si tratta di Brian Austin Green e Sharna Burgees! La coppia sta insieme da circa un anno e mezzo, anche se il duo ha da sempre confessato di frequentarsi da molto prima. Lei è una ballerina del format in versione americana, Ballando con le stelle. Inoltre, l’attore non è un neo-genitore, infatti è stato legato con Vanessa Marcil dal quale ha avuto il figlio Kassius a soli 28 anni, ma non solo.

L’ultima ex è la talentuosa e bravissima Megan Fox, dalla quale ha avuto ben 3 figli: Noah Shannon, 9 anni, Bodhi Ransom, 8 anni e Journey River, 5 anni.

Avere figli e lasciarsi non è poi così facile, abbiamo tanti esempi pure in Italia. C’è persino un ex gieffino che vive una bufera a causa dei litigi con l’ex per il figlio. Attualmente, l’attore di Beverly Hills è più felice che mai nonostante i divorzi, e spegne ben 49 candeline. E’ diventato papà per la quinta volta, il figlio si chiama Zane Walker Green ed è nato il 28 giugno alle 12,12, come specifica lui stesso sui social!