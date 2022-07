La dedica veramente bollente e non solo… Sophie Codegoni e Alessandro Basciano infiammano il web

Adesso stanno girando il film di Barbie con Ryan Gosling e Margot Robbie, ma sarebbero perfetti per questo ruolo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

I due ragazzi si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip. Entrambi ex volti di Uomini e Donne in due periodi diversi, lui aveva messo gli occhi su di lei già da tempo.

Si seguivano sui social, ma non avevano mai avuto l’opportunità di incontrarsi.

Il destino li ha fatti conoscere nel reality show di Alfonso Signorini ed è stato amore a prima vista. Lei aveva un flirt con Gianmaria Antinolfi, ma appena visto il bel Basciano non ci sono stati più dubbi.

Nonostante qualche litigata, Sophie e il modello stanno insieme tuttora e si mostrano su social. Ecco che spunta lo scatto bollente, ma vediamolo insieme

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: scatto bollente emoziona il web

Che belli che sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono trovati, riconosciuti e adesso passano la maggior parte del tempo insieme.

Fanno la spola tra Roma e Milano, ma non perdono tempo anche per fare qualche viaggetto insieme.

Sophie, hai ferri corti con Jessica Selassié, non ha avuto mai molta fortuna in amore. Basti solo ricordare il suo trono a Uomini e Donne quando aveva scelto Matteo Ranieri e dopo nemmeno un paio di giorni la loro storia si è conclusa.

La Codegoni non ha però mai smesso di sognare. Anche se giovanissima, l’ex gieffina ha sempre avuto la voglia di costruire una famiglia tutta sua e Alessandro ha lo stesso desiderio.

Oltre ad essere con la testa sulla spalle, la coppia è veramente bollente. Con quei fisici perfetti fanno impazzire il web con i loro scatti.

Come quelli pubblicati dall’ex tronista sul suo profilo Instagram. I due si trovano a San Benedetto del Tronto a godersi qualche giorno sul mare.

Non perdono però attimi per scattarsi foto. Lei con il capello selvaggio e il bikini in vista si trova in collo al suo fidanzato che con il tatuaggio maori, il costume nero e le braccia che avvinghiano Sophie, rendono bollente il social.

Nonostante l’erotismo di questa foto, la didascalia di Sophie è veramente romantica. “Mi batte il cuore a mille” scrive la ragazze e Alessandro le risponde: “Mia”.

I fan ormai si sono veramente affezionati alla coppia e non perdono tempo nell’elogiare il loro amore. Ci credono dal loro primo giorno insieme e li trovano meravigliosi, mentre l’ex gieffina asfalta duramente un fan.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono le due metà della stessa mela e la passione cresce ogni giorno sempre di più. La situazione diventa ancora più bollente in questa estate afosa