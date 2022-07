Lilli Pugliese tronista di Uomini e Donne? Un messaggio fa sognare

Un messaggio che fa sognare: Lilli Pugliese tronista di Uomini e Donne?

In questa stagione invernale di Uomini e Donne abbiamo avuto la possibilità di conoscere Lilli Pugliese. La ragazza entra a far parte del parterre femminile come corteggiatrice del tronista Luca Salatino.

Il passato di Lilli non è stato affatto facile. Sin dai 3 anni la ragazza ha dovuto lottare insieme a sua sorella. Suo padre la portò con sé in Calabria e la Pugliese ha dovuto convivere con i problemi del papà e il vizio del gioco. La sua era una vera e proprio dipendenza. E’ proprio per questo motivo che le due sorelle vengono affidate ad una casa famiglia di Roma.

Lilli si è mostrata nelle sue fragilità, ma non viene scelta da Luca. Il tronista decide di uscire dal programma con Soraia, ma è palesemente dispiaciuto nel perdere una persona importante come Lilli.

Adesso, però, arriva il messaggio che tanto fa sperare. La Pugliese sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme

Il messaggio che fa sperare: Lilli Pugliese nuova tronista di Uomini e Donne?

Lilli Pugliese ha commosso tutti quando è uscita dal programma. Luca, dopo il suo discorso, conclude dicendo che lei non è la scelta.

La corteggiatrice inizia a piangere, ma non tratta o risponde male al tronista.

Capisce le sue parole e abbraccia forte Salatino, mentre il pubblico si emoziona. Anche Maria De Filippi lì presente è palesemente toccata da questa scena.

Con il passare delle settimane, la conduttrice si era affezionata alla ragazza, mentre spunta il clamoroso ritorno.

Tante sono le voci di corridoio che fanno sperare in un ritorno di Lilli in studio. Non farà più la corteggiatrice, ma siederà sul Trono Classico.

La ragazza, in varie interviste, ha rivelato che non si sente molto una tronista, ma piuttosto una principessa, mentre un cavaliere sbugiarda Uomini e Donne.

Ma ecco che spunta un messaggio che tanto fa sperare. La Pugliese si mostra in degli scatti veramente sorridente, come non si era mai visto.

Occhi verdi e sognanti e denti ben in vista danno speranza ai suoi fan. Che le sia arrivata la chiamata di Maria De Filippi che le propone il Trono?

Queste foto lasciano molti dubbi ai fan. Lilli è ancora single e in cerca dell’amore. Ha capito per quale motivo Luca non l’ha scelta e adesso è pronta a riprovarci. Non perderà mai la speranza e neanche noi di vederla sul Trono di Uomini e Donne