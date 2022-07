Altro che Marialaura De Vitis: Luca Daffrè smonta la ship così

Luca Daffrè smonta la ship con Marialaura De Vitis dopo l’Isola

Luca Daffrè e Marialaura De Vitis sono due dei finalista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Lui ex corteggiatore di Uomini e Donne e lei vincitrice de La Pupa e il Secchione, i due si conoscono in Honduras e sembrano molto più che amici.

In molti confessionali entrambi parlano del loro rapporto. Luca è rimasto piacevolmente sorpreso dal carattere di Marialaura, mentre lei lo trova molto bello.

Una volta tornati in Italia, però, cambia tutto. Ecco che Daffré smonta l’ex naufraga, ma vediamo cosa ha rivelato

Luca Daffrè, ospite a Fanpage.it, parla del suo percorso all’Isola dei Famosi e della sua situazione amorosa con Marialaura De Vitis.

L’ex naufrago smonta la ragazza. Già nel corso della finale aveva rivelato di voler prendere le distanze da Marialaura, perché non gli era piaciuto il suo comportamento nelle ultime settimane.

Il pubblico, durante la diretta, applaude calorosamente questa scelta, mentre Edoardo Tavassi ammette tutto.

Lontano dalle telecamere, i due si trovano a parlare degli ultimi atteggiamenti della naufraga. Luca avrebbe voluto “che fosse stata più limpida“.

Daffrè vede per loro solo una grande amicizia, mentre lei avrebbe tanto voluto iniziare una frequentazione in Italia.

“Non penso che avremo ma una relazione fuori, per me è un’amica” confessa il ragazzo e aggiunge: “Le voglio bene, ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso“.

Luca o ha il colpo di fulmine o niente.

Comunque è rimasto piacevolmente sorpreso da Marialaura. Dalle sue storie e da come si era presentata in Honduras, il modello credeva che fosse una persona furba “che avrebbe fatto qualsiasi cosa per emergere“.

Questo pensiero è nato sia dalla storia della De Vitis con l’adulto Paolo Brosio e dall’avvicinamento della naufraga a Alessandro Iannoni quando era appena approdata in Honduras.

“E’ una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha donato molta forza, ma non è la ragazza che può starmi accanto in una relazione” conclude l’ex naufrago. Tra lui e Marialaura non c’è comunque del rancore, ma non può nascere nulla.

Detto ciò, Luca ha tanta voglia di innamorarsi, mentre spunta il gesto social che tanto fa parlare.

Daffrè smonta la ship con la De Vitis e ha le sue buoni ragioni. Penso che sotto queste parole, un pochetto di strategia ci sia. Mi fa un po’ strano che dal nulla si rimangi tutto quello che ha detto in confessionale, ma forse sarò solo un po’ cinica io