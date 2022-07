E’ stato l’amico di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: oggi è così

L’amicizia ha un valore inestimabile, e quella vera la si ritrova nel momento di bisogno. Mercedesz Henger non ha vissuto un periodo facile, ma con lui accanto come amico, tutto è sembrato meno pesante.

Di recente, sono diverse le notizie che ruotano attorno Mercedesz Henger la figlia della nota Eva, e alcune di queste oltre che ad essere inaspettate, sono del tutto inedite. Avere un nome così importante non è solo fonte di fama, ma anche di pregiudizi. Per questo essere in compagnia di qualcuno di importante, un amico, può alleggerire il caos che ci si porta dentro e rendere tutto più leggero.

Galeotto è stato il reality più chiacchierato del momento, L’isola dei Famosi. Infatti, Mercedesz Henger e il protagonista di cui parleremo oggi, si sono conosciuti proprio all’interno di esso, nell’undicesima edizione nel 2016. Sembra essere passato tanto tempo, ma nonostante ciò sono uniti da una forte amicizia.

L’ex naufrago è stato l’unico suo amico durante il percorso intrapreso. Gli ostacoli insormontabili sono stati più leggeri con lui, ed oggi non possiamo non ricordarlo. Ecco che fine ha fatto.

Mercedesz Henger: ecco il suo amico, lo riconoscete?

In seguito allo scalpore dell’ultima dichiarazione d’amore di Edoardo Tavassi non fatta alla Henger, il mondo dello spettacolo pone sempre più al centro dell’attenzione la figura della modella. Mercedesz Henger è di evidente bellezza, ma ha anche molte cose da condividere con i suoi fan. Infatti, oggi parliamo di amicizia, quella con un naufrago speciale, ecco che fine ha fatto.

Il nome Jonas Berami vi ricorda qualcosa? La stella delle telenovela spagnole e dei reality in Italia, è in splendida forma. Il bel Paese lo conosce sia per la già citata partecipazione all’Isola dei Famosi in compagnia dell’amica, ma anche per il suo ruolo di punta nella soap Il Segreto.

Come se non bastasse, la tv italiana lo ha apprezzato anche nel dating show più seguito di sempre, Uomini e Donne. Con Rama Lila Giustini sembrava aver trovato l’amore, ma poi la loro relazione è tramontata a causa del comportamento di entrambi ritenuti un po’ troppo “focosi” durante le continue discussioni fatte.

Alla fine si sono lasciati in ottimi rapporti, anche perché molto maturi nonostante le vicende. Tanto che in una reunion del programma, lei ha presentato il figlio avuto dal compagno all’ex. In seguito, si è vociferato del suo legame con un ex gieffino della stagione televisiva del 2016, Bosco Cobos, ma la fonte non è stata accertata dal diretto interessato.

L’amore però continua ad essere protagonista nella sua vita, e nel 2017 conosce Ariadna Perez Esmeralda, una personal trainer che gli ha fatto battere il cuore. Nel 2020 si sposano e le foto del loro matrimonio incantano tutti. Sono diversi i ricordi dell’edizione dell’Isola del 2016 che rendono nostalgici i fan, ma attualmente non possiamo non constatare la felicità dell’ex naufrago grande amico della Henger.