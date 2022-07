Uomini e Donne boom: “Ufficialmente finita per la discussa coppia”

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: sarebbe ufficialmente finita la storia di una delle coppie più discusse. L’annuncio arriverà a breve?

In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne, scoppia il gossip intorno ad una delle coppie più discusse che si è formata nell’ultima stagione. Nonostante non ci sia alcun annuncio ufficiale da parte degli interessati, secondo i ben informati, la storia sarebbe finita già da diversi giorni.

Gli indizi social e la distanza tra i due confermerebbero i rumors e le indiscrezioni sulla coppia di Uomini e Donne intorno alla quale, sin dai primi giorni, erano nate strane voci. L’annuncio ufficiale della rottura, dunque, arriverà a breve?

Uomini e Donne: rumors sulla crisi di una coppia, ma nessun annuncio ufficiale

Nella seconda parte della scorsa stagione di Uomini e Donne si sono formate tra coppie: Luca Salatino e Soraia che, nonostante le varie voci di crisi, sono felicemente fidanzati; Veronica Rimondi e Matteo Farnea che sarebbero pronti all’importante passo della convivenza e Matteo Ranieri e Valeria Cardone. La coppia che sta sollevando più dubbi tra i fan è proprio quella formata da Matteo e Valeria, lontani da giorni.

Dopo aver trascorso qualche giorno insieme condividendo il tempo anche con Luca Salatino e Soraia, Matteo e Valeria che vivono in due città diverse, non sono più riusciti a stare insieme neanche in occasione del compleanno di lei. L’ex tronista, infatti, è partito per l’Inghilterra per un viaggio di famiglia e per partecipare al matrimonio di un cugino. Da tempo distanti, Matteo e Valeria hanno così scatenato i rumors su una presunta crisi di coppia.

Secondo una segnalazione riportata dal blogger Amedeo Venza, in particolare, pare che tra i due la storia sia ufficialmente finita.

“Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”, fa sapere Amedeo Venza secondo il quale la decisione sarebbe stata presa dall’ex tronista.

Per il momento, tuttavia, l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Attualmente, Matteo si trova ancora in Inghilterra mentre Valeria si è concessa un po’ di svago al mare. I fan, nel frattempo, aspettano di rivederli insieme sperando che i vari rumors non siano confermati.