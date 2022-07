Temptation Island choc: dopo l’addio, la drastica scelta

L’ex protagonista di Temptation Island dopo l’addio ha preso una drastica scelta lasciando perplessi i suoi fedeli sostenitori.

Temptation Island le era servito per capire che tra lei e il suo compagno purtroppo le cose non potevano più andare avanti e con il suo tentatore, manco a farlo apposta, aveva ritrovato la gioia di amare.

Un anno dopo la fine di quell’esperienza, ed una convivenza con tanto di attività commerciale aperta insieme, purtroppo le cose non sono andate come sperato ed i due hanno deciso di separare le loro strade. Da quel momento in poi però Manuela Carriero ha presto una drastica decisione a causa delle centinaia di messaggi che si ritrovava sul suo profilo.

Manuela di Temptation Island dopo la fine della storia d’amore con Luciano Punzo ha preso la scelta che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato.

Manuela Carriero di Temptation Island rompe il silenzio dopo la rottura con Luciano

Manuela Carriero dopo Temptation Island pensava di aver finalmente trovato l’amore della sua vita, come è successo per la coppia che dopo il matrimonio sono stati divisi da una scelta, ma purtroppo a causa di diverse ragioni ha deciso di separarsi da Luciano Punzo.

Dopo il loro annuncio, i profili social sono stati invasi dagli utenti della rete che li hanno accusati di fingere soltanto per avere una maggiore visibilità in quanto avrebbero sempre spettacolarizzato la loro unione, ma non solo. Oggi vengono attaccati perché dopo l’annuncio del loro addio, non sono soliti pubblicare più come prima e questo ha mandato su tutte le furie l’ex protagonista del programma di Filippo Bisciglia che sui social ha deciso di lasciarsi andare ad un amaro sfogo prendendosi una pausa dal mondo virtuale.

“Ho semplicemente scelto da tempo ormai di distaccarmi dai social e di parlare meno della mia vita privata” ha spiegato l’ex fidanzata di Luciano di Temptation Island, rivelando di voler tenere tra le mura di casa molti aspetti della sua vita e non di esporli come faceva un tempo.

“Prima la gente si lamentava per il troppo amore ora si lamenta perché non vede più nulla” ha poi osservato rivelando che qualsiasi cosa faccia riceva sempre un feedback negativo e per questo motivo ha scelto di concentrarsi unicamente su quello che le sembra più giusto da fare.

Manuela e Luciano dopo Temptation Island hanno scelto di dividere le loro strade, ma i loro fan sognano sempre un ritorno di fiamma e chissà che il tempo non possa avvicinarli.