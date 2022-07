Altro che addio alla tv! Dopo l’Isola dei Famosi, colpaccio per l’ex naufrago

Colpaccio per l’ex naufrago dopo il saluto all’Isola dei Famosi

I reality show servono per intrattenere il pubblico, ma anche per fare la conoscenza di nuovi personaggi televisivi. Basti pensare all’ultimo cast dell’Isola dei Famosi. Abbiamo conosciuto il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro, o Roger, modello brasiliano poco noto in Italia.

Oltre al passaggio dei soliti nomi dei reality, per fortuna facciamo anche delle nuove conoscenze. Proprio un nuovo volto della tv, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è in lizza per una proposta importante. Vediamo insieme chi ha fatto il colpaccio

Colpaccio per Edoardo Tavassi dopo il saluto all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi sbarca all’Isola dei Famosi come volto nuovo della televisione. Lui è arrivato con sua sorella Guendalina Tavassi, ex gieffina e influencer.

Da subito, il ragazzo da prova di essere una persona simpatica, autoironica, ma anche un po’ permalosa. Diciamo che riesce a portare lo scherzo e le risate in un contesto difficile come quello del reality show.

Il Tavassi ha guadagnato un sacco di notorietà e, in compagnia della conduttrice Ilary Blasi, ha alleggerito gli animi dei telespettatori con le sue gag, mentre spunta il gesto social che sciocca tutti.

Ma ecco che arriva un grande colpaccio per l’ex naufrago. Molti pensavano che non lo avremmo mai più visto in televisione, ma non è così.

Edoardo è sotto il mirino attento di un programma che esiste da soli due anni che ha però guadagnato un sacco di successo.

Si tratta di LOL – Chi ride è fuori, condotto dal rapper Fedez. Le regole del gioco sono facili: tanti comici si trovano nella stessa stanza per varie ore e chi si lascia sfuggire anche solo un sorriso, viene eliminato dal gioco.

Edoardo, che ha ammesso tutto dopo l’Isola, potrebbe essere uno dei prossimi personaggi che affronteranno la sfida. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi Magazine.

“LOL ha nel mirino un ex naufrago… Il percorso all’Isola di Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, fatto di risate e gag non è passato inosservato agli autori di LOL – Chi ride è fuori, che potrebbero provinare il ragazzo” si legge sul magazine.

Questo è un colpaccio per Tavassi che solo poche settimane fa sperava in un invito per Pechino Express gareggiando in coppia del suo nuovo amico Nicolas Vaporidis.

La produzione di LOL riuscirà ad ottenere la presenza di Edoardo? L’ex naufrago vorrà continuare ad essere un volto noto anche dopo l’Isola dei Famosi?