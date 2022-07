Dramma ad Avanti un altro: addio alla star dello show, morto a soli 45 anni

Dramma ad Avanti un altro: la star del programma è morta prematuramente a soli 45 anni. Il cordoglio di tutti i protagonisti.

Grave lutto per Avanti un altro. E’ venuto a mancare, infatti, uno dei protagonisti dello show di Paolo Bonolis sconvolgendo il pubblico, ma anche gli altri personaggi dello show. Eì venuto a mancare, a soli 45 anni, Emanuele Vaccarini, il Gladiatore di Avanti un altro.

Classe 1977, Emanuele Vaccarini, figlio di un ex calciatore, ricopriva il ruolo di gladiatore nello show di Paolo Bonolis, dal 2019 dove sfoggiava il suo fisico imponente interpretando il ruolo di gladiatore. Ad annunciare la morte di Emanuele Vaccarini sono stati diversi personaggi del salottino dello show del preserale di canale 5, ma anche Sonia Bruganelli.

Lutto ad Avanti un altro: addio al gladiatore Emanuele Vaccarini

Tanto cordoglio per la famiglia di Emanuele Vaccarini a cui ha detto addio Sonia Bruganelli tornerà al Grande Fratello Vip come opinionista e che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Emanuele scrivendo “riposa in pace gigante buono”.

Anche Mia Cellini ha dedicato un lungo post ad Emanuele pubblicando una foto insieme: “Che t’è successo Emanuè? Non doveva andare cosi… era troppo presto. Oggi che ho saputo la notizia me s’è spezzato il cuore. Dove lo trovo un altro orsacchiottone che mi dice a tesó se c’hai qualche problema co qualcuno chiamame che ce penso io! A chi chiamerò pe sape i gossip? Che più socera de te nessuno mai! A chi sbaverò le magliette sulla spalla quando me addormo ar cinema? A chi? Hai lasciato un vuoto immenso amico mio. Ti voglio bene e grazie per tutti i bei momenti passati insieme ❤️ Onore a te, il vero ed unico GLADIATORE DE ROMA ❤️ insegna agli angeli a fa la vera CARBONARA 🌹”, ha scritto Mia in romano.

“Ancora non ci credo, tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro. Quanto ci siamo divertiti là dietro ai camerini, tante risate. E’ così triste e strano sapere che non ci sei più, non sembra vero”, ha scritto Francesco Nozzolino pubblicando tra le storie di Instagram la foto che vedete qui in basso.

Grande cordoglio anche da parte del pubblico del programma di Paolo Bonolis che, sui social, sta salutando il Gladiatore di Avanti un altro.