Nessun dettaglio viene lasciato al caso per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tra i nomi del cast prossimi in scena, svelato il nome dell’opinionista.

Non ci sono dubbi, il Grande Fratello Vip è molto atteso. Gli anni passati il reality più controverso di sempre, ha regnato sovrano, nonostante tutte le modifiche e i cambiamenti posti in essere. Le dinamiche sono importanti, ma i protagonisti lo sono di più! Infatti, sono tutti in attesa di conoscere i nomi dei prossimi gieffini, ma non solo, perché anche il ruolo di opinionista è un argomento clou, e noi sappiamo chi affiancherà la Bruganelli, e la reazione sconvolgente online.

Come ben si sa, i personaggi del Grande Fratello Vip consolidano il loro ruolo di beniamini della tv una volta presenti nel programma. Il format funge da vetrina di notorietà, e c’è chi riesce poi a cavalcare l’onda, e chi invece poi cade nel dimenticatoio. Di certo, le ultime edizioni hanno avuto così successo, che è impossibile non ricordarsi i personaggi.

Tra questi alcuni ritornano, altri vanno via e vengono sostituiti da vipponi totalmente inaspettati! Chi l’avrebbe mai detto? Ne vedremo delle belle anche per la prossima edizione, perché con le basi che vi stiamo per svelare, la situazione è al limite dell’assurdo con questa opinionista.

Tra scontri social e confronti, ecco la verità.

La verità sull’opinionista salta fuori: sconvolgente!

Tra i nomi saltati fuori, già abbiamo una lista di concorrenti da urlo. I gieffini in trattativa sono molto attesi, e con loro anche il nome dell’opinionista è preso ampiamente in considerazione dai fan. Sonia Bruganelli è stata confermata, e la stessa ha di recente subito le conseguenze della sua lingua tagliente per la crisi con Bonolis, ma non è solo questo. Tenetevi forte perché la sorpresa vi sconvolgerà, o meglio la sua futura collega!

Cosa c’entrano Adriana Volpe, Orietta Berti e Clarissa Selassié? Praticamente sono finite in un gossip che sta dividendo il web. La prima, cioè l’ex opinionista e gieffina, ha diffuso la notizia che non è stata più confermata nel ruolo dell’anno scorso. La Bruganelli ha ovviamente detto la sua, con un commento per il quale ritiene opportuna la scelta.

La Volpe non ci sta e con essa tutto il pubblico che la ama. Dimostrazione data dalle Instagram stories del suo profilo ufficiale nel quale condivide articoli che parlano proprio di questo, e anche la little Princess Selassié ha qualcosa da dire.

Quest’ultima critica amaramente la scelta di fare subentrare al posto dell’ex opinionista la Berti, perché fermamente convinta che è necessario fa spazio ai giovani, e lei stessa si è candidata per il ruolo, ma è stata scartata!

Così, il web si divide, se già il nome di un concorrente importante in trattativa ha sconvolto, questo cambiamento ha dell’incredibile!