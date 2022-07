Test: soltanto tu puoi trovare il rapinatore. Hai solo sessanta secondi

Qualcuno ha appena effettuato una rapina e tu dovrai trovare il colpevole. Hai tutti gli indizi davanti agli occhi, prova a risolvere il test

Sei un noto ispettore di polizia, famoso per aver risolto centinaia di casi grazie al tuo inimitabile fiuto. Sono le 8 del mattino e qualcuno ha appena effettuato una rapina ma l’allarme è scattato in tempo e si è mimetizzato tra la gente presente nella banca. Sei appena arrivato sul posto e hai iniziato a guardarti intorno, mentre gli agenti ti stanno spiegando nel dettaglio tutto ciò che è successo soltanto alcuni minuti fa.

Hai davanti a te dieci persone e soltanto uno è il rapinatore. Purtroppo le telecamere di sicurezza sono state disattivate da un hacker qualche minuto prima dell’irruzione e non potrai visionarle. Una di quelle dieci persone ha nascosto da qualche parte il bottino e attende che la scena del crimine si liberi per recuperarlo e raggiungere i suoi complici all’esterno dell’edificio. I testimoni hanno dichiarato che soltanto una persona ha effettuato la rapina.

C’è una donna con una grossa borsa, un uomo con gli occhiali, un ragazzo e una ragazza molto spaventati, un uomo vestito in maniera elegante, accompagnato da altre due persone poco distanti da lui, una donna con alcuni fogli in mano ed infine il ragazzo che lavora al bar che ha fatto cadere il caffè a terra. Chi è il rapinatore e dove ha nascosto il bottino?

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario distinguere i dettagli utili alle indagini da quelli inseriti soltanto per farti sbagliare. Se l’hai fatto, vuol dire che hai indovinato chi è il rapinatore e meriti tutti i nostri complimenti. Se invece non hai capito chi fosse il colpevole della rapina, non preoccuparti. Probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo.

Il colpevole è senza alcun dubbio il ragazzo del bar. Se fosse davvero un dipendente del bar, non avrebbe fatto cadere il caffè a terra. Se lo ha fatto è perché non è abituato a portare il vassoio. In più, il caffè è soltanto uno e soltanto un pivellino avrebbe fatto cadere un vassoio con un solo caffè. È sicuramente lui il colpevole! Ti ricordiamo che questo test, così come tutti gli altri, non ha alcuna validità scientifica.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Qualora fosse così, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto divertenti e avvincenti come questo.