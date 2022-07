Dramma LDA dopo Amici: l’amaro sfogo del figlio di Gigi D’Alessio

L’amaro sfogo del figlio di Gigi D’Alessio: dramma per LDA dopo Amici

Luca D’Alessio, in arte LDA, ha partecipato all’ultima edizione di Amici 21. Il ragazzo canta molto bene, sarà per il cognome che lo contraddistingue? Infatti, LDA è il figlio del mitico Gigi D’Alessio.

Il suo obbiettivo ad Amici era proprio quello di non essere più conosciuto come “il figlio di”, ma di creare un suo nome all’interno della musica italiana e direi che c’è proprio riuscito.

Uscito dal talent show, arrivano i meriti per il cantante, ma anche il dramma. Ecco che LDA si lascia andare ad un duro sfogo, ma vediamo insieme cosa sta accadendo

L’amaro sfogo di LDA dopo Amici: “Sta capitando troppe volte“

LDA, dopo essere uscito da un passo dalla finale di Amici di Maria De Filippi, sta girando per tutta l’Italia. E’ uscito il primo EP e sta andando alla grande.

Per presentare il suo disco, Luca va ad eventi famosi e si presenta a vari InStore nelle librerie di ogni città. In questi momenti ha l’opportunità di conoscere le persone che gli hanno dato sostegno e abbracciare calorosamente tutti quelli che hanno creduto in lui.

Mentre ex Amici diventa papà bis, LDA sta vivendo un dramma.

Questa cosa inizialmente non faceva paura al cantante, ma con il passare dei giorni gli sta procurando sempre più ansia.

E’ proprio per questo che decide di sfogarsi sul suo profilo Instagram.

Il ragazzo si prende qualche minuto per mettere in chiaro le sue regole e per spiegare cosa sta accadendo.

“Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti, non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi” mette le mani avanti LDA e continua: “Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste“.

L’ex allievo di Amici si è ritrovato più volte dei fan che andavano a suonargli sotto casa e sua mamma si è spaventata e “non è giusto che quella povera donna si debba spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate in continuazione“.

Il cantante vuole che la sua privacy rimanga tale anche perché lui è sempre disponibile quando si trova davanti un fan, mentre Maria De Filippi sceglie due nomi bomba.

“Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi per favore vi chiedo solo questo, grazie. E comunque io ho fatto queste storie non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe, troppe, troppe volte” confessa il ragazzo e conclude: “Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”.

LDA, dopo il dramma, cerca di ricalibrare la foga dei suoi fan. Lo sfogo che ha pubblicato, esprime l’ansia che sta vivendo e lui non vuole viverla. Dopo Amici, la notorietà è cresciuta molto, ma lui rimane pur sempre un semplice ragazzo abituato alla sua routine