Ex Amici papà bis: l’annuncio particolare sui social

L’ex di Amici di Maria De Filippi è pronto a diventare padre per la seconda volta. L’annuncio particolare è arrivato sui social e ha mandato in tilt gli utenti della rete.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ed oggi giudice del programma da ben due edizioni, qualche tempo fa è diventato padre per la prima volta, ma ora il miracolo sta per avverarsi per una seconda volta.

Che la sua compagna fosse in dolce attesa non è di certo una novità, ma in molti erano curiosi di sapere di sapere se il nuovo arrivato fosse un maschietto o una femminuccia come la primogenita.

L’annuncio che tutti aspettavano è finalmente arrivato e Stash dei The Kolors insieme a Giulia Belmonte ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori il genere del suo secondo figlio. In attesa di poter diventare papà per la seconda volta e di poter conoscere da vicino la creatura che da qui a breve renderà ancora più ricche e intense le sue giornate.

Stash dei The Kolors dopo Amici arriva l’annuncio che tutti aspettavano

Stash dei The Kolors, all’anagrafe Antonio Fiordispino, sui social è stato protagonista di un dolce scatto che ha mandato in tilt gli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di essere contenti per il proprio beniamino, pronto a diventare papà per la seconda volta.

“Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano!” scrive sui social la compagna del giudice di Amici di Maria De Filippi, dove la conduttrice ha segnato il colpaccio per la prossima edizione. “Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione” ha poi proseguito, rivelando che sono tutti impazienti di fare la sua conoscenza.

“Chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!💖🎀” ha poi concluso Giulia ed immediata è stata la reazione del cantante che ha rivelato se aspetteranno un maschietto o una femminuccia: “Le mie femmine pt. 2“ ha commentato, rivelando che la sua compagna è in attesa di una bambina!

Stash diventerà papà di una bambina per la seconda volta e gli utenti della rete non potrebbero che essere più che felici per il proprio beniamino che rivelato il genere del suo secondo figlio attraverso questo particolare annuncio.