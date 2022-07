Ecco svelata la prima concorrente del Grande Fratello Vip 7: colpaccio di Signorini

Il Grande Fratello Vip 7 inizierà alla fine di settembre e Alfonso Signorini sta firmando i primi contratti con i futuri concorrenti.

Sappiamo già chi saranno le due opinioniste della prossima edizione. Si tratta di Sonia Bruganelli, già presente l’anno scorso che dopo tanto parlare ha riconfermato la sua presenza, e la iconica e bravissima Orietta Berti.

Ma chi farà parte del cast del GF Vip 7? Arriva il colpaccio di Signorini e non ci sono dubbi, è proprio Lei!

Svelata la prima concorrente del Grande Fratello Vip 7: si tratta di Chadia Rodríguez

Chadia Rodriguez è una famosa rapper italiana di origine marocchina e spagnola. Alfonso Signorini ha scelto proprio lei per il futuro cast del Grande Fratello Vip 7.

Come lo abbiamo scoperto? E’ proprio il conduttore a rivelarlo divertendosi con i suoi fan. In una storia sul suo profilo Instagram, Alfonso pubblica lo scatto di una borsetta ovale di colore fucsia con sopra incisa una zampa con una bocca dai denti aguzzi.

Mentre spunta l’annuncio che cambia tutto, il conduttore scrive queste parole: “Una concorrente della prossima edizione del GF Vip ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio. Secondo voi chi devo chiamare?“.

A scoprire per primo di chi si tratta è la pagina social di GF IsolaNews. L’incisione è in realtà il marchio di Barrow, sponsorizzato spesso da Chadia Rodríguez, mentre arrivano i due nomi bomba.

“Avviata la caccia alla Vip misteriosa posso affermarvi che la borsa in questione è targata ‘Barrow’, brand che la cantante stessa segue sul suo profilo Instagram e che indossa e sponsorizza durante i suoi eventi (come si può vedere dalle varie foto)” si legge sul profilo che aggiunge: “Dunque è ufficiale, la vip misteriosa che si nasconde dietro alla borsetta chic non può che non essere Chadia Rodríguez, ormai concorrente ufficiale della settima edizione di GFVIP”.

La prima concorrente viene svelata così da Alfonso Signorini. Il cast sta diventando sempre più reale e la curiosità dei fan è alle stelle. La caccia al tesoro rende tutto ciò ancora più emozionante e coinvolge il pubblico nello scovare i nuovi possibili gieffini