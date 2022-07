La Talpa anticipazioni: corsa a due per la conduzione: nomi grossi

La Talpa è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e per la conduzione ci sono nomi grossi in trattativa.

La Talpa è senza alcun dubbio uno dei programmi più attesi dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il reality show dovrebbe tornare durante la prossima stagione televisiva dopo anni di assenza della tv.

La produzione del programma dovrebbe essere stata affidata alla Fascino, la società di Maria De Filippi, ma il nome di chi andrà a condurre il tutto resta ancora un mistero. In lizza, però, da quanto è possibile leggere in rete, ci sono ben due nomi di punta di Mediaset che siamo sicuri, chiunque venga scelto, stupirà il pubblico del piccolo schermo che gli ha sempre permesso di collazionare ottimi ascolti. O, sarebbe meglio dire, quasi sempre.

Le anticipazioni de La Talpa parlano chiaro: ecco chi sono i due nomi che si stanno giocando la conduzione dello show più atteso di sempre.

Anticipazioni La Talpa: due nomi grossi in lizza per la conduzione

La Talpa, salvo cambi di programma che purtroppo sono sempre all’ordine del giorno, soprattutto per quanto riguarda il contesto televisivo, dovrebbe debuttare con una nuova edizione a parte dalla prossima primavera e sempre su Italia 1, la rete che ha ospitato l’ultima edizione andata in onda diversi anni fa e che ha visto trionfare Karina Cascella.

Per quanto riguarda la conduzione, invece, i due in lizza sembrerebbero essere due e sono tra le signore della tv. Di chi stiamo parlando? Ovviamente tra i volti in lizza c’è Barbara d’Urso, che ha ricevuto un due di picche dall’ex gieffina di Alfonso Signorini, e Silvia Toffanin.

La prima è rimasta, ancora una volta, con la sola conduzione di Pomeriggio 5. Durante la passata stagione ha provato a mettersi in gioco con La Pupa e il Secchione Show, ma i risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti. Tant’è che Pier Silvio ha deciso di mettere in standby il programma e di farlo riposare per qualche stagione. Proprio per questo motivo la conduttrice è alla ricerca di un format per il suo ritorno in prima serata, se mai ci sarà considerando anche il suo ritorno a teatro.

Per Silvia Toffanin è inutile negare che la rete sta puntando molto su di lei e che piace e non poco a Maria De Filippi, chiamata alla produzione del reality. Che sia lei la prescelta tra le due o assisteremo ad un nuovo colpo di scena?

Per scoprirlo non ci restare che attendere ulteriori anticipazioni de La Talpa, che sono sempre dietro l’angolo.