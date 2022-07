Dopo Amici, la coppia più bella si rompe: lui beccato così!

By

La coppia che ha fatto sognare i fan si divide per sempre. Amici è un lontano ricordo, le strade si separano, e lui non può di certo passare inosservato.

Sacrifici, passione e dedizione, sono gli ingredienti vincenti per essere un concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma a volte ciò non basta. Perché nella scuola si vivono forti emozioni, amori e tante esperienze mai vissute. Così, una volta fuori, la vita inevitabilmente cambia, e la magia della bolla scoppia per sempre. Lui è stato beccato proprio quando meno se lo aspettava.

Tornano a far sognare la star di Amici, i protagonisti di cui parleremo oggi sono davvero i più amati dai fan, per cui la loro separazione non è piaciuta a nessuno. Anche perché totalmente inaspettata, ma non solo.

Entrambi decisamente impegnati nel mondo del lavoro, in ogni caso devono insistere proprio adesso, sconvolgono i fan con degli scatti rubati e finiti sui giornali. Le foto di Novella2000 non lasciano alcun dubbio.

Ex Amici è su tutte le riviste: ecco com’è stato beccato

Di certo, l’influenza e la notorietà di Amici continua a sussistere, già si parla dei due nuovi nomi del cast del prossimo anno, sembrerebbe che già la macchina del format si sia messa in moto. Al momento, però sono ancora gli ex studenti e studentesse della scuola a riscuotere un certo successo. I beniamini più amati non stanno più insieme, ecco le foto di lui, e dov’è stato beccato.

Cantante e ballerina, Alex e Cosmery si sono lasciati! L’annuncio fatto dalla ragazza sui social, ha spezzato il cuore a tutti, fan compresi. La relazione nata tra i banchi di scuola, è finita a pochi mesi dalla fine del programma. Non è saltata fuori la ragione, ma probabilmente la giovane età insieme al successo improvviso, hanno condizionato le loro scelte.

A lui non sembrerebbe essere andata proprio bene, visto che Novella2000 riesce ad immortalarlo in della condizioni davvero inaspettate. Stava viaggiando in treno, quando all’improvviso un incidente lo costringe a cambiare i suoi piani. Reduce dall’esperienza di Battiti Live, la strada verso Milano è stata interrotta proprio a Reggio Emilia.

La sfortuna unita ad un periodo complesso non gli sorridono affatto, a differenza di un altro ex di Amici che invece diventa papà per la seconda volta ed è al settimo cielo.

Il treno a causa di un guasto si è bloccato, e con lui tutti i passeggeri, compreso lui. Così, in attesa del prossimo treno, viene immortalato in un momento totalmente inaspettato e per giunta a causa di un evento improvviso.

In ogni caso, che inaspettata fatalità! Restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni.