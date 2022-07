Test: qual è la tua esigenza principale in questo momento?

By

Tutti hanno delle esigenze, alcune sono più urgenti. Qual è la tua? Questo test potrebbe aiutarti, ti basterà scegliere una sagoma

Guarda con attenzione l’immagine in basso, abbiamo due sagome. Una è blu, l’altra è azzurra ed è leggermente più chiara. Quale hai notato per prima? Quale sagoma ha attirato la tua attenzione? Non devi rifletterci troppo, lasciati guidare dall’istinto. Indica una sagoma e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua scelta. Ogni sagoma nasconde una personalità diversa, qual è la tua?

Il test non ha alcuna validità scientifica, si tratta soltanto di un passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori più assidui. Attraverso questo test visivo potrai scoprire alcuni dettagli del tuo carattere che, forse, nemmeno conoscevi. Forse perché parliamo dei tuoi peggiori difetti, dei quali non vuoi sentire parlare. Hai scelto una sagoma? Adesso sei pronto per scoprire la tua vera personalità.

I risultati del test

Sagoma azzurra : se hai visto prima questa sagoma, vuol dire che sei pronto per intraprendere un nuovo percorso. In questi anni hai fatto tanti sacrifici, hai fatto delle rinunce e molti non hanno compreso fino in fondo questo aspetto del tuo carattere. Adesso è arrivato il momento di trasformare tutte le tue idee in progetti vincenti. Ce la puoi fare ma ci devi credere, altrimenti è tutto inutile.

Sagoma blu: se hai indicato la sagoma blu, vuol dire che hai un carattere molto pacato e riflessivo. Non ti piace alzare la voce, soprattutto in questo momento. Hai capito che è inutile alzare i toni se dall'altra parte non c'è qualcuno in grado di ascoltarti e comprendere le tue parole. Forse hai bisogno di fermarti un istante, ricaricare le batterie, riflettere bene e poi ricominciare con un nuovo progetto quando sarai veramente pronto.

Il test è terminato. E tu, quale sagoma hai visto per prima? Hai scoperto qualcosa di nuovo sulla tua personalità? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto curiosi e stimolanti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto.