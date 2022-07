L’amore ultradecennale è finito? La storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è unica, perché sono due personaggi davvero fuori dal comune! Ecco la verità sulla loro separazione.

Stare insieme per molti anni non è facile, le crisi sono dietro l’angolo, e le difficoltà sono tante, specialmente se non vengono affrontate con la consapevolezza che l’amore è al di sopra di tutto. Battibecchi e scontri fanno parte della vita, e nessuna coppia è avulsa da incomprensioni, infine il restare insieme non è così facile. Reduci da un gossip sconvolgente, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis danno una risposta inaspettata.

Idealizzare le relazioni non è corretto, specialmente dopo che si sta insieme per tanto tempo, non è più tutto rose e fiori. Allo stesso modo, la persona giusta non è facile trovarla e nemmeno aver la certezza di non perderla un giorno. Tra problemi quotidiani, stress, esigenze personali e degli altri membri della famiglia, non c’è mai fine a certe difficoltà.

Di certo, dopo più di dieci anni Paolo e Sonia sono quasi pronti a tutto, perché da sempre hanno vissuto una relazione trasparente e spesso fuori dagli schemi, proprio come sono loro. Con dei figli meravigliosi, hanno una famiglia stupenda, ma cos’è accaduto?

Oggi parliamo della loro crisi, la quale piomba come un fulmine a ciel sereno per il pubblico che mai se la sarebbe aspettata.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: arriva la verità!

E’ risaputo che la Bruganelli abbia una lingua tagliente come la lama affilata di un coltello, specialmente quando si punzecchia con la sua collega. La più recente dichiarazione su Adriana Volpe mette in chiaro il rapporto tra le due nel reality, ma di certo non si può negare che non abbiamo regalato uno spettacolo inedito e divertente in certi contesti. Così, reduci da un anno difficile, tra Sonia e Paolo sembra ci sia della “tempesta” ecco perché.

Tutto è iniziato quando il duo in questione è finito al centro delle chiacchiere sui social media. La ragione è data da un Tweet della Bruganelli nel quale afferma le seguenti parole:

“Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai.”

Le parole sono d’effetto, di conseguenza non si può pensare che siano state messe lì per caso. Infatti, i fan che conoscono bene la coppia che sta insieme dal 1997 ed è poi convolata a nozze nel 2022, hanno immaginato una crisi dovuta al forte stress vissuto nell’ultimo anno. Al tempo stesso, essendo loro dei gran chiacchieroni, non lasciano scampo ad equivoci e con un video eliminano qualsiasi dubbio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Altro che crisi, sono due ballerini provetti in quel di Formentera, il luogo dove passano sempre le vacanze, si anima! Non stanno vivendo alcuna crisi, anzi sono più uniti che mai.

Non è la prima volta che l’opinionista a causa di sue affermazioni finisce nella bufera, già quando criticò con parole taglienti il gieffino Manuel Bortuzzo finì sulla gogna, ma poi la cosa si risolse in breve.

Così, non c’è nessuna crisi, ma soltanto tanta incomprensione e chiacchiere infondate sui social media.