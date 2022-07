Altro che Belen! Lulù Selassiè mostra la sua farfallina e il web va in tilt

Dimenticate la famosa farfalla di Belen Rodriguez! Ora c’è la farfallina di Lulù Selassiè e il web va in tilt.

La farfalla di Belen Rodriguez mostrata sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2012 è diventata famosissima. Da oggi, però, la farfalla di Lulù Selassiè fa dimenticare quella della showgirl argentina mandando letteralmente in tilt il web.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, una delle protagoniste indiscusse delle dinamiche della casa durante il reality e del gossip dopo il ritorno alla vita normale è sicuramente Lulù che, con il suo carattere dolce, ma allo stesso tempo schietto e diretto, ha conquistato tutti. Lulù, però, nella casa, ha sfoggiato anche la sua bellezza. Il fisico mozzafiato della principessa non passa sicuramente inosservato e, con l’estate, in bikini, è un vero spettacolo. Proprio condividendo un selfie in bikini, Lulù ha lasciato tutti senza parole mostrando la sua “farfallina”.

Lulù Selassiè in bikini mostra la farfallina: lo spettacolo è mozzafiato

Ad Ischia per qualche giorno di vacanza in compagnia delle sorelle Jessica e Clarissa, con la mamma e il migliore amico di Clarissa, Lulù condivide sul proprio profilo Instagram foto e video in cui mostra la sua giornata. Oltre a mostrare sempre i piatti che si concede a cena, Lulù ha regalato ai fan anche un selfie in cui indossa un bikini e lo spettacolo è mozzafiato.

Con un fondoschiena perfetto e un decolletè piccolo e perfetto per il suo corpo al punto che, nel corso di una diretta, ha svelato di non volersi rifare il seno come, invece, ha fatto la sorella Clarissa, Lulù ha indossato un bikini che esalta totalmente le sue forme. Oltre ad ammirare la bellezza di Lulù, i fan hanno notato soprattutto un dettaglio che non passa inosservato.

Amante dei tatuaggi piccoli che ha in diverse zone del corpo come i nomi dei suoi fratelli, sull’inguine, Lulù ha tatuato una farfallina esattamente come quella che il pubblico di Sanremo ha visto sull’inguine di Belen durante Sanremo 2012. Il tatuaggio di Lulù non è passato inosservato e, su Twitter, la foto è diventata virale con i fan che l’hanno inondata di complimenti.

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Lulù che ha da poco festeggiato il suo 24esimo compleanno, si gode l’estate in compagnia della famiglia, degli amici di sempre e dei fan che l’hanno seguita per mesi nella casa del Grande Fratello Vip.