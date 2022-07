Test dell’arcobaleno: scegli il tuo preferito e scopri qualcosa di magico di te

Scegli un arcobaleno e scopri come vivi la felicità con questo coloratissimo test

L’arcobaleno appare dopo un brutto temporale e un cielo tutto grigio. Vedendolo, però, dimentichiamo subito la pioggia e ci godiamo solo i suoi colori.

E’ un po’ come la vita: ci sono i tempi bui e poi quei momenti felici.

Oggi ti proponiamo proprio il test dell’arcobaleno per scoprire cosa ti rende veramente felice. Vediamo insieme le varie possibilità

Test: scegli un arcobaleno e scopri la tua felicità

In questo test dell’arcobaleno ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quella che preferisci a livello di gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri, quindi, cosa ti rende veramente felice.

1) Uno

Tu non hai paura di rimanere solo o di passare del tempo in tua sola compagnia. Questo non vuol dire che cerchi di scappare dagli altri, non ami passare il tempo con gli amici e vuoi vivere per sempre la tua vita da sola, tutt’altro.

La tua felicità appartiene ad un momento di solitudine. “Il dolce far niente” di cui ogni italiano ha bisogno, come bersi una bevanda in giardino e godersi il silenzio e la natura.

2) Due

La tua priorità sei proprio te stesso. Hai passato degli anni in cui ti sei lasciato andare dandoti per scontato e ti sei perso.

Dopo aver meditato molto, sei giunta alla conclusione che puoi e vuoi contare solo su te stessa.

Sei una persona molto dolce e gentile. Si sono approfittati della tua bontà qualche tempo fa e nessuno ha più pensato a te. Hai dato a loro la capacità di gestire la tua felicità.

Non vuoi che ricapiti mai più, ma non smettere di fidarti delle persone.

3) Tre

Forse è difficile ammetterlo per te, ma quello che ti rende felice è… l’amore! Qui però non stiamo parlando di amore tra due partner, ma più totale.



Non sei alla ricerca del tuo amore romantico, bensì di trovare quel lato magico nella vita di tutti i giorni e tra le persone che popolano la tua routine.

Prima vedevi il mondo come se stessi guardando un film al cinema: curioso, interessato, fantasticando. Da un po’ hai perso questo tuo lato perché hai deciso di non voler amare più. Lascia andare il tuo cinismo e ama il più possibile!

4) Quattro

Ahia, abbiamo un tipo difficile qui davanti a noi. Diciamo che vivi più nel mondo delle nuvole che nella realtà.

Tu avresti proprio bisogno di perseveranza. La tua felicità dipende da quanto riesci a rimanere concentrato e ancorato alle tue opinioni.

Sei una molla. Vai da una parte all’altra, provando tutto, non riflettendo mai e lasciando tutto senza una risposta. Prendi la strada giusta per te e lavora con perseveranza