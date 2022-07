Soleil Sorge, quello che non è stato svelato del compleanno: parlano gli ex vipponi

Soleil Sorge è ancora al centro del gossip per i festeggiamenti legati al suo compleanno e le testimonianze degli ex vipponi non smettono di arrivare.

Soleil Sorge riesce ad attirare l’attenzione su di sé anche senza fare nulla, o quasi. Una dote che in pochi posseggono all’interno del mondo dello spettacolo nostrano. Basti pensare, infatti, che è una delle poche che può cavalcare l’onda del gossip soltanto grazie alla sua festa di compleanno.

Attraverso le foto pubblicate in rete, infatti, è possibile notare che tra i suoi ex compagni di viaggio del Grande Fratello Vip compaiono soltanto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma degli altri non c’è traccia. Questa volta, a differenza del compleanno di Lulù Selassié, gli inviti non sarebbero proprio partiti da parte della festeggiata e a testimoniarlo sono stati gli ex vipponi che ai microfoni di The Pipol Gossip rivelando come sono andate le cose.

Gli ex vipponi rompono il silenzio sul compleanno di Soleil Sorge

Il compleanno di Soleil Sorge aveva già fatto notizia in quanto tra gli invitati si era notata subito una grande assenza in quanto non sarebbe ben visto dal fidanzato, ma anche molti altri.

Patrizia Pellegrino ha rivelato di non essere stata invitata al compleanno della sua ex compagna di viaggio, ma in tutta onestà di non esserne poi così dispiaciuta in quanto ci è rimasta più male di non aver superato le selezioni di Tale e Quale Show, dove invece dovremmo vedere le sorelle Selassié. Nemmeno Miriana Trevisan è stata invitata e lei ci tiene a specificare che non si ritiene una sua amica.

Il suo mancato invito però è del tutto comprensibile, considerando che durante i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia i loro rapporti non sono stati di certo tra i migliori. Poi c’è anche chi come Nathaly Caldonazzo non era nemmeno a conoscenza che fosse il suo compleanno, ma passiamo agli ex vipponi uomini. In particolare due: Biagio D’Anelli e Alex Belli.

Il primo ha ammesso di non aver ricevuto alcun invito ed anche il secondo, aggiungendo però che insieme a Delia Duran ha avuto modo di poter conoscere Carlo, il fidanzato di Soleil. Per quale motivo la Sorge abbia deciso di invitare soltanto Sophie ed Alessandro al momento resta un mistero, ma gli altri vipponi non sembrano di averne sofferto più di tanto.