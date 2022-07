Ex vippone escluso dalla festa di compleanno di Soleil Sorge: il clamoroso motivo

Soleil Sorge ha da poco festeggiato il compleanno, ma tra gli invitati alla sua festa c’è stato un grande assente tra gli ex vipponi. Il motivo è clamoroso!

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed ha retto, grazie alle dinamiche create con Alex Belli, per ben sei mesi di programmazione. Un’impresa davvero eroica, che le ha permesso di entrare nell’olimpo dei gieffini. Tant’è che si mormora che a lei sarebbe stata affidata la conduzione del GF Vip Party, il web show tutto dedicato alle dinamiche del reality show di successo di canale 5.

Un periodo davvero d’oro per la Sorge che non poteva non festeggiare il suo compleanno in grande stile, invitando alcuni dei suoi più grandi amici durante questo percorso. Tra questi però c’è stato un grande assente che non ha preso parte all’evento non per sua volontà ma perché il suo nome non è mai comparso nella lista degli invitati. Il motivo ha spiazzato i fan di Soleil Sorge che non si sarebbero aspettati un risvolto del genere.

Soleil Sorge, grande assente alla sua festa di compleanno: il motivo spiazza

Soleil Sorge, che ha incantato gli utenti della rete con uno scatto bollente, ha festeggiato il suo compleanno in grande stile in provincia di Lecce, invitando molto dei suoi ex compagni di viaggio tranne Gianluca Costantino. Il motivo?

Tra i due c’è sempre stato un grande feeling e lui non ha mai nascosto di avere un certo interesse nei suoi confronti. Lei ha subito bloccato il tutto, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Tant’è che dopo la fine dell’esperienza al GF Vip hanno avuto modo di frequentarsi ed hanno anche fatto una vacanza insieme. In coppia, tra l’altro, con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che erano presente al party di compleanno insieme a Guenda Goria e suo padre Amedeo.

Ma per quale motivo Gianluca Costantino era assente al parte di Soleil? La presenza del ragazzo sembrerebbe non essere ben voluta da Carlo, il fidanzato della Sorge, che non vedrebbe di buon occhio quest’amicizia e per questo motivo l’ex gieffino non ha preso parte alla feste in grande in stile della sua ex compagna di viaggio.