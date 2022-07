Harry e Meghan a casa di Oprah Winfrey: ci sarà un’altra intervista?

By

Dopo la scandalosa intervista del marzo 2020, Harry e Meghan potrebbero nuovamente parlare in pubblico con Oprah Winfrey: ecco tutti i dettagli

L’intervista che Harry e Meghan hanno concesso ad Oprah Winfrey nel marzo 2020 continua a far discutere, nonostante siano passati oltre due anni ormai. Nel corso di quella chiacchierata, la Duchessa di Sussex dichiarò di aver avuto problemi di natura razziale durante la sua permanenza a Londra, nei palazzi della Royal Family britannica. L’ex attrice statunitense accusò un membro della famiglia del marito di aver pronunciato frasi razziste.

Nonostante non fosse mai stato fatto pubblicamente il nome del presunto colpevole, dalla Gran Bretagna sono arrivate diverse indiscrezioni che hanno scagionato il Principe Carlo, inizialmente ritenuto l’autore di alcune frasi spiacevoli, ma hanno permesso di puntare il dito verso la Principessa Anna. Sembra che i Sussex siano stati avvistati nuovamente nella villa di Oprah Winfrey, è in arrivo una nuova intervista? Come la prenderanno a Londra?

Harry e Meghan segnalati a casa di Oprah Winfrey

Alcuni giorni fa, Harry e Meghan sono stati visti in auto nella villa della vicina di casa di Oprah Winfrey. La conduttrice statunitense vive a Montecito, a pochi minuti di distanza dalla casa dei Sussex. La sua villa vale circa 100 milioni di dollari. Sembra che Oprah abbia accolto i duchi per circa un’ora. Alcune fonti del Daily Mail annunciano una nuova intervista in arrivo. Quella del marzo 2020 fece molto scalpore e fu venduta in tutto il mondo. Forse fu una delle pochissime iniziative commerciali azzeccate dai Sussex.

Non ci sono informazioni dettagliate sull’incontro. I Duchi di Sussex sono arrivati nella villa su una Range Rover nera ed Harry era al volante, mentre Meghan sedeva sul sedile posteriore insieme ad altre due persone. I vetri oscurati impedivano di comprendere se fossero Archie e Lilibet o altri ospiti. Harry indossava un cappellino con la visiera e occhiali da sole. Sembra che la scorta, che in passato ha fatto discutere molto, non ci fosse.

Nell’intervista concessa nel 2020, l’ex attrice statunitense aveva dichiarato di aver sentito frasi sul colore della pelle di suo figlio. All’epoca Meghan era in attesa di partorire Archie. Le dichiarazioni rilasciate dalla coppia non furono apprezzate in Gran Bretagna. Sembra che fu proprio quella intervista ad interrompere i rapporti tra Harry e suo fratello William, ad oggi ancora molto tesi.