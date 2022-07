Questi tre segni zodiacali incontreranno una vecchia fiamma

A volte capita di rituffarsi nel passato e di risentire immediatamente una sorta di magia. Capiterà proprio a questi tre segni zodiacali

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Così cantava Antonello Venditti nel lontano 1991 quando iniziava ad intonare Amici mai, uno dei suoi più grandi successi. E aveva proprio ragione, a volte capita di incontrare un vecchio amore dopo tanti anni e tutto torna immediatamente stupendo, come se la magia del passato fosse nuovamente ripristinata.

Alcuni segni zodiacali riceveranno una bella sorpresa proveniente dal passato. Questi segni incontreranno una vecchia fiamma, con la quale hanno vissuto un periodo importante della loro vita. E tutto tornerà straordinariamente bello come un tempo. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che incontreranno una vecchia fiamma prima che finisca l’estate. Ecco il podio, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I tre segni zodiacali che incontreranno un vecchio amore

Vergine: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ha vissuto un grande periodo negli ultimi mesi, condividendo alcuni malesseri insieme ad altri segni. Questo segno ha l’abitudine di pensare spesso al passato, soprattutto in ambito amoroso. L’incontro con una vecchia fiamma potrebbe non essere casuale, l’esito dipende da quanto la Vergine riuscirà a sembrare naturale.

Pesci: al secondo posto in classifica c’è il segno dei Pesci. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha alcune doti naturali. Il segno dei Pesci prova spesso a rompere un rapporto in maniera netta, senza fare troppi giri di parole. A volte capita di prendere decisioni troppo affrettate di voler fare un passo indietro. Il prossimo incontro potrebbe regalare ai Pesci una seconda opportunità proveniente dal passato.

Capricorno: al primo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non hanno alcun problema a chiudere una relazione d’amore. Anzi, a volte lo fanno in maniera troppo superficiale, pentendosene e provando a rimediare. Nelle prossime settimane il Capricorno potrebbe incontrare un amore del passato terminato troppo presto e forse potrebbe scoprire di aver commesso un errore.